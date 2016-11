Galerii: Tallinnas varitsevad katuseräästas ohtlikud jääpurikad

Tallinna munitsipaalpolitsei andmetel on ohtlikke jääpurikaid eelkõige vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Kadriorus ja Kristiines.

Jääpurikate ja - kamakate oht puudutab eelkõige ebakvaliteetselt soojustatud ehitisi, kuid lisandunud on uus hoonete riskigrupp, mille ärklikorrustele on ehitatud uued elamispinnad. Sellised korterid soojendavad katust ning jääpurikad tekivad pärast katuselt eemaldamist kohe uuesti.

Munitsipaalpolitsei soovitab kinnistuomanikel ja korteriühistutel vaadata üle oma kinnistu, hinnata olukorda ja vajadusel piirata ohtlikud kohad. Korrusmajade katustelt omal käel purikate eemaldamine on ohtlik, selleks tuleks kasutada siiski professionaalide abi.

Möödunud aastatest on hoiatavaid näiteid, kus katustelt alla kukkunud lumi, jääkamakad ja jääpurikad on tekitanud olulist kahju nii inimestele kui sõidukitele. Esimene selle aasta jääpurikaohver - koolilaps Harku järvelt on juba kahjuks olemas, teatas munitsipaalpolitsei.

Munitsipaalpolitsei palub teavitada ohtlikest jääpurikatest infotelefonil 14410 või e-posti teel valijuht@tallinnlv.ee. Kõikidele pöördumistele reageeritakse nende laekumise järjekorras, kuid seoses suurenenud väljakutsete arvule võib patrulli kohalejõudmine võtta aega.