Kristiine kaamerad võtavad sihikule kihutajad ja punase tule eirajad

«Pärast erinevate võimaluste otsimist ja küsimuste lahendamist on lõpuks plaanis käivitada Kristiine ristmikul asuvad liiklusjärelevalvekaamerad. Töölepanek on jagatud kahte etappi, kus kõigepealt alustatakse sõidukiiruse jälgimisega ning hiljem täiendatakse seda fooritule jälgimisega,» ütles maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

Tallinna linnavõim käivitas eelmisel nädalal linnale kuuluva Kristiine liiklusjärelevalvesüsteemi koos selle juurde kuuluvate kaamerate, tarkvara, andmekeskuse ja kaamerapunktidega ning dokumentidega maanteeameti kasutusse andmise, kuna ainult riigil on politsei- ja piirivalveameti kaudu ainuõigus liiklusjärelevalve süsteemiga tuvastatud väärtegusid kohtuväliselt menetleda. 2011. aastal riigihankega linna poolt soetatud ja paigaldatud järelevalvesüsteemid on seni seisnud kasutamata.

«Järelevalve käivitamiseks on vajalik sõlmida Tallinna linnaga kasutusleping, viia lõpuni tehnilised kontrollid, taadelda ja seadistada süsteemi seadmed, korraldada vajalikud hankemenetlused ning testida, et kõik ettevalmistused on korrektselt läbi viidud,» selgitas Tarmak.

«Esimese etapi loodame käivitada 2017. aastal,» lisas ta kuid ei soovinud veel süsteemi töölehakkamise aega kuu täpsusega öelda. «Jaanuaris saame täpsemalt prognoosida, kuna teame, mis takistused on vahepeal välja tulnud. Teise etapi käivitamise aega pole hetkel planeeritud ning seda täpsustame pärast esimese etapi rakendumist,» märkis Tarmak.