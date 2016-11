Galerii: Tallinna jõulukuuse toomine algas väikese äpardusega

Teel oli kiilasjää ja juhi sõnul oli ta kurvis väga aeglaselt sõitnud, kuid raske masin hakkas ikkagi libisema ning selle parempoolsed rattad sattusid kraavi, nii et kraana jäi teepervele veidi vildakile.

Kohe telliti üks traktor appi ning kella kolmveerand üheksaks oli kraana juba taluõuel. Kella poole üheteistkümneks saadi auto kraavist välja ja puu tõsteti masina peale. Tänavune Raekoja platsi 18-meetri pikkune jõulukuusk tuuakse Raplamaalt Käru vallast Jõekülast. Seal kasvas mitte eriti kõrge, kuid igati kaunis kuusk Liivapõllu talu maal. Raekoja platsil aegade jooksul nähtud rekordkõrgusele jääb see puu küll 6-7 meetrit alla, kuid selle puudujäägi korvab kohev ja tihe võra. Taluperemees Jaan Hansalu pakkus sama kuuske pealinna esindusjõulupuuks juba mullu, kuid siis leiti sobiv kuusk lähemalt.

Hansalu sõnul on kuusk umbes viiekümne aastane, tema enda poolt istutatud. Pikemal vaatlusel tuvastati, et puu on 42-aastane. Küsimusele, kas kahju ei ole nii ilusast puust loobuda, vastas majaperemees: «Eks ma võin siia igal ajal uued puud istutada.»