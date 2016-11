Nõmme tähistab laupäeval linnaõiguste saamise 90. aastapäeva

Juubeli puhul toimub Nõmme keskuses rida erinevaid üritusi, teatas linnaosavalitsus. Esinevad ansambel Kukerpillid ja Nõmme Muusikakooli Brass, näha saab rahvusooperi Estonia operetikava, toimub konverents «Nikolai von Glehn 175».

Nõmme linnaosavanema Tiit Teriku sõnul tegi 1925. aastal valitsus siseministeeriumi kaudu ettepaneku 13 Eesti alevile muuta need linnadeks. «Viis ettepaneku saanud alevit – Nõmme, Tapa, Tõrva, Türi ja Põltsamaa – said 1926. aastal linnaõigused. See oli esimene kord, kui noor Eesti Vabariik linnaõigusi andis,» rääkis linnaosavanem.

Ajaloolane Leho Lõhmus on kirjutanud, et Nõmme alevi volikogu arutas seda küsimust esimest korda 13. novembril 1925 ning üksmeelne otsus oli ettepanek vastu võtta. Et teada saada ka elanike arvamust, korraldati alevivalitsuse ruumes hääletus. Hääletusel pooldasid nõmmelased, kuigi esialgu kõhklevalt, linnaõiguste saamist.

«Nõmme oli iseseisev linn kuni 1940. aastani, mil ta liideti Tallinnaga. Eks Tallinna ümber olnud teisigi populaarseid väljasõidukohti, mis juba aastakümneid on samuti olnud peallinna osad, aga just aeg iseseisva linnana eristab Nõmmet teistest Tallinna linnaosadest. Nõmme kui kodukoha minevik läheb korda paljudele siinsetele elanikele ja oma ajaloo üle ollakse uhked,» ütles Terik.

Laupäeval, 12. novembril kella 12-14.30 peetakse Nõmme turu kõrval Nikolai von Glehni ausamba juures sünnipäevapidu. Kontserdi annavad Nõmme Muusikakooli Brass Mart Kivi ja Aigar Kostabi juhatusel ning ansambel Kukerpillid. Nõmme magusameistrid pakuvad kringlit ja sõõrikuid ning linnaosa sünnipäevatorti. Sünnipäevapeost võtab osa ka parun von Glehn, keda kehastab näitleja Egon Nuter.

Nõmme Tee Seltsi eestvedamisel algab kell 14 Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) konverents «Nikolai von Glehn 175».

Õhtul kell 18 algab samuti Nõmme kultuurikeskuses Nõmmele linnaõiguste andmise 90. aastapäeva pidulik kontsert, mille eel annab linnaosavalitsus välja ka kaks tunnustusauhinda. Kontserdil saab kuulda Rahvusooper Estonia operetikava «Ja klaasides sädeleb vein», solistideks Janne Ševtšenko, Rene Soom ja Urmas Põldma, kontsertmeister Tarmo Eespere.

Kõik Nõmme 90 üritused on tasuta.