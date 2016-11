Tallinna abilinnapea: Keskerakond oli Edgari pantvang

«Tallinna linn töötab edasi samamoodi, nagu ta seda siiani on teinud. Linnavalitsus ei planeeri mingeid muudatusi. Muudatused võivad tulla 2017. aasta sügisel, veidi enne Oktoobrirevolutsiooni sajandat aastapäeva, kui tulevad järgmised kohalikud valimised,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Tema kolleeg ja parteikaaslane Arvo Sarapuu lisas, et erakonna eelmisel esimehel Edgar Savisaarel oli kombeks hirmutada, et Keskerakonna valitsusse pääsemise hinnaks võib olla loobumine võimust Tallinnas. « Seda tuleb küll tunnistada, et Keskerakond oli Edgari pantvang. Loodame, et see olukord on nüüd äsjaste sündmuste valguses lõppenud. Erakonna uus esimees ütles meile kindlalt, et Tallinn ei ole osa uuest koalitsioonileppest. Täna on meil uus erakonna esimees ja üle väga pika aja on tekkinud võimalus, et meie moodustame valitsuse ja et Jüri Ratas saab uueks peaministriks. Kui see teoks saab, siis võib küll öelda, et uus esimees alustab ülivõimsalt. Ma arvan, et see toob väga suuri muudatusi esiteks maaellu ja teiseks Eesti ellu tervikuna,» rääkis Sarapuu.