Prokuratuur loodab Savisaare kriminaalasja novembris kohtusse saata

Seda hoolimata Savisaare kaitsja Oliver Nääsi esitatud taotlusest juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse taandamiseks Savisaare kriminaalasja menetluse juurest. «Seadusest tulenevalt tuleb see taotlus lahendada viie tööpäeva jooksul,» ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina. See tähendab, et vastav otsus tehakse alanud nädalal.

Kui prokuratuur peaks otsustama Evestuse taandamise kasuks, siis see ei tohiks Savisaare asja menetlemist venitada. «Mingit viivitust ei peaks tekkima, sest selle asja menetlemisega on tegelenud prokuröride grupp, mis tähendab, et kõiki vajalikke toiminguid tehakse edasi,» lausus Kostina.

«Kui kõik läheb nii, nagu plaanitud, siis peaks see asi novembris kohtusse jõudma,» lisas ta.

Savisaare kaitsja Nääs esitas taotluse Evestuse taandamiseks pärast seda, kui Savisaareni oli jõudnud prokuröride omavaheline kirjavahetus, mis puudutas Nääsi taotlust pikendada kohtueelses menetluses koostatud toimikuga tutvumise tähtaega.

Evestus kirjutas meilivahetuses riigiprokurör Laura Vaigule jt: «Jätame pikendamise rahuldamata, eriti kui E. Savisaar tuuseldab mööda linnavalitsust ja Venemaad.»