Isadepäev toob Lennusadamasse suure arheoloogiafestivali

Suurel arheoloogiafestivalil on võimalik oma silmaga vaadata Eesti tipparheoloogide tööd, kes tutvustavad huvilistele muinasteaduse põnevat maailma. Kuidas asjad maa sisse satuvad? Kes ja mille abil need sealt üles leiavad? Kuidas teha kindlaks esemete vanus ja päritolu? Milliseid põnevaid lugusid need meile hiljem räägivad? Kuidas sünnib sellest uus teadmine meie minevikust?

Samuti saab igaüks ka ise kehastuda väikeseks teadlaseks, kes hakkab otsima maa seest sinna mattunud aardeid ja analüüsima leitud esemeid.

Kogutud teadmisi saab kinnitada avatud viikingite näitusel, mis tugineb samuti arheoloogide poolt maa seest leitud esemetele ning nende tõlgendustele tollasest ühiskonnast. Üheskoos saadakse teada, kes viikingid päriselt olid ning mida räägivad nende kohta leitud esemed.

Lisaks arheoloogia töötubadele saab Lennusadamas kuulata ja vaadata viikingite saagasid, lahendada ruunikirja mõistatusi, tutvuda viikingiaegsete käsitööoskustega, meisterdada omale isikliku viikingi kiivri ja palju muud põnevat.

Muuseum on avatud kella 10-18, arheoloogiafestivali programm kestab kella 11-17. Sissepääs muuseumipiletiga.