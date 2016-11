Mupo hoiatab libedate kõnniteede eest

Mupo palub kõigil kinnistuomanikel täie tõsidusega suhtuda nii koristustöödesse kui libedustõrjesse. Algaval nädalal pöörab ametkond sellele erilist tähelepanu.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistu või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 millimeetrit. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Mupo palub eriti keerulistest ja koristama jäetud kohtadest teada anda korrapidajale telefonil 14410.