Peagi valmib Eesti suurim koostöötamiskeskus

«Spring Hub’i eesmärgiks on kokku tuua erinevaid andekaid inimesi ja ettevõtteid ning pakkuda neile kvaliteetset keskkonda, kus sünniks koostöö tulemusel uusi globaalseid edulugusid,» ütles Spring Hub tegevjuht Enelin Paas. «Lisaks töökeskkonnale hakkavad toimuma treeningud ja koolitused müügi, turunduse ja disaini valdkonnas. Samuti korraldatakse kõigile avatud sotsiaal-hariduslike sündmusi, et anda ettevõtlikele inimestele uusi oskusi ja kontakte.»

Spring Hub´i sisearhitekt on Tarmo Piirimets, kes on teinud ka hinnatud Skype, Pipedrive ja Transferwise kontorid. Koostöötamiskeskus saab olema leidliku disainiga, sealhulgas rohkete taimede, puude ja muruga. Keskusesse rajatakse esimeses etapis 150 töökohta, 7 nõupidamisruumi, 11 telefonikabiini ja kohvik-lounge. Maja ees on tasuta autoparkla ja nutikas rattaparkla.

Koostöötamiskeskuse kogukonnaga on tänaseks liitunud EstBAN, MediKeep, H2R Solutions, Capster, Tebo.me, Feks Design, Sportlyzer, RS Mercatoria, Rubik´s Solutions ja Contriber.

28.-30. novembril toimuvad Spring Hub´is avatud uste päevad. Neil päevadel on võimalus kõigil huvilistel ruumidega tutvuda, samuti on keskuses töötamine huvilistele tasuta ning toimuvad mitmed põnevad sündmused.

Spring Hub asub Tallinnas aadressil Pärnu maantee 148.