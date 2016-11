Reptiloidne antisemitism Tallinnas

Novembri esimesel päeval saabus portaali Rus.postimees.ee toimetusse MediaMarketing Est OÜ esindaja Monika Kuzmina kiri. Meediaagentuur tegi teatavaks rõõmsa uudise: Eestisse saabub «legendaarne vandenõuteoreetik David Icke». Icke esineb laupäeval, 12. novembril Tondiraba jäähallis.

Tere tulemast Matrixisse, pojake!

Ma polnud varem David Icke’i nime kuulnud, aga hakkasin kohe tema vastu huvi tundma. Tuleb pattu tunnistada: mind huvitavad igasugused konspiroloogid – kõik need imelikud inimesed, kes usuvad kummalisi asju. Näiteks seda, et Maa on tõepoolest õõnes ja meie elame mitte maakera välis-, vaid siseküljel.

Või seda, et ameeriklased pole kunagi Kuu peal käinud ning kõik filmikaadrid, mida me sellest näinud oleme, filmis NASA ja Hollywoodi tellimusel režissöör Stanley Kubrick.

Mind huvitab, mis toimub vandenõuteoreetikute peades, mis on ju ometi samasuguse ülesehitusega kui minu või teie oma.

David Icke, kes saabub Eestisse oma maailma(!)turnee World Wide Wake Up Tour raames, valmistas mulle mõningase pettumuse igasuguse originaalsuse puudumise tõttu. Isegi turnee nimi Wake Up Tour on selge vihje vendade Wachowskite «Matrixi» filmidele: «Wake up, Neo!».

Endiste vendade, tänaste õdede Wachowskite filmid mängivad Icke’i isiklikus mütoloogias üldse ebaviisakalt suurt rolli, sundides isegi plagiaati kahtlustama. Üks Icke’i raamat kannab isegi vastavat pealkirja - «Matrixi lapsed». Ta kasutab seda kujundit oma esinemistes ja raamatutes palju ning ei põlga ära ka pildilisi laene. Icke’i raamatu «Ääretu Armastus on Ainus Tõde Kõik Muu on Illusioon» illustratsioonidel, mille autor on Neil Hague, on kujutatud kuninganna Elizabeth II, Tony Blair ja George Bush juunior ülevalt alla langevate roheliste sümbolite taustal, mis on jällegi «Matrixist» näpatud. Kolmikul on seljas punased kleidid – seegi on tsitaat Wachowskite filmist. Peale selle on neil veel rohelised jalad, soomuselised käed ja terava otsaga sabad.

David Icke usub et meie planeedi on orjastanud reptiilid. Ja mitte lihtsalt reptiilid, vaid tulnukatest reptiloidid-libahundid, kes on võimelised inimkuju võtma. Valdav enamus meist seda loomulikult ei tea, sest meie ajud on jälkide tulnukate poolt uimastatud.

Nende soontes voolab iidsete reptiloidide veri

Ma ei hakka Icke’i teooriatest terviklikku ülevaadet andma. Märgin vaid, et kui tema juttu uskuda, siis on meie poolt tajutav reaalsus vaid holograafiline (mida iganes see ka ei tähenda) pilt, mida reptiloidid transleerivad Kuult ja mingil põhjusel ka Saturnilt meie aju vasakusse poolkerasse. Elukad saabusid Maale sadu tuhandeid aastaid tagasi Draakoni tähtkujust ja samal ajal teisest dimensioonist, «alumisest astraalist», et hankida «monoatomaarset kulda», mille olemasolu ametlik teadus eitab.

Kui reptiloid võtab sisse monoatomaarset kulda, siis tema närvireaktsioonide kiirus kasvab kümme tuhat korda, pärast mida suudab tulnukas liikuda teistesse dimensioonidesse või võtta inimkuju.

Homo sapienseid kasutavad võõrplaneetlastest kaabakad nagu toitu: nad sõna otseses mõttes toituvad meie kirgedest. Just sellepärast tahabki meid valitsev reptiilidest koosnev Baabüloni Vennaskond (või illuminaadid või «uus maailmakord») tahab inimesi kiibistada ja kehtestada globaalse fašismi. Vennaskond seisab ÜRO, IMFi, Rooma Klubi, Luure Keskagentuuri, Mossadi, Interneti, massiteabevahendite ja (millegipärast) Londoni Majanduskooli taga.

Reptiloidide veri voolas ja voolab 43 USA presidendi, Egiptuse vaaraode Briti kuningliku perekonna liikmete soontes; kuninganna-ema kohta väitis Icke kunagi, et too olevat «kohutavalt reptiilne». Veel usub Icke reinkarnatsiooni, paralleelmaailmu ja reptiloidse eliidi massipedofiiliat – tema vaated on pehmelt öeldes eklektilised.

Seda kõike võib muidugi pidada endise jalgpalluri, telesaatejuhi ja new-age’i ideedest huvituva roheliste partei aktivisti veidruseks. Ta kuulutas ennast 1991. aastal Jumala Pojaks (Godhead), sai sellega kogu Suurbritannia naerualuseks ning ajab kangekaelselt oma joru.

Teda ei häiri see, et tema prohvetlikud ennustused järgemööda ei täitu. Nii näiteks ennustas ta maailmalõppu juba 1997. aastaks.

Aga miks ei võiks niisugune veidrik esineda Tondiraba jäähallis? Sest siin on üks väga tõsine «aga». Lisaks kõigele muule esitab «legendaarne vandenõuteoreetik» oma jutlustes ka antisemiitlikke seisukohti. Ise ta küll eitab igasugust antisemitismi, kuid faktid räägivad muud.

Reptiloidsete tarkade protokollid

Icke’i antisemitismist on palju kirjutatud. Teda peavad antisemiidiks nii juudiorganisatsioonid kui neonatsid. Kanada võimud pidasid Icke’i 2000. aastal pärast Kanada juudikongressi kaebust kinni ning tookord jäid mõned tema loengud ära.

Tsitaat ühelt neonatside veebilehelt: «1990. aastate alguses käisid paljud neonatsid Icke’i loengutel ashkenazi juutide globaalsest domineerimisest. Icke’i populaarsuse kasvades toimus muutus. Juutidest said «sionistid»… Pärastpoole muutusid inimkonna peamiseks probleemiks juutide asemel reptiilid.. Alguses avas Icke mu silmad juutide ja nende intriigide koha pealt, mille eest ma olen talle igavesti tänulik. Lugege tema raamatuid, kuid pidage meeles, et ta oleks võinud saada suureks ja võimsaks sionismi vastaseks, kuid valis teise, vähem sõidetud tee.»

1990. aastatel keeldus Icke’i tollane kirjastaja avaldamast kaht tema raamatut, sest esiteks nende autor esiteks eitas holokausti toimumist. Teiseks aga teatas lugejale, et «Siioni tarkade protokollid» (tuntud antisemiitlik võltsing, kirjutatud justkui nendesamade «tarkade» poolt, kes tahavad maailma valitseda»), pole üldse võltsing, vaid oluline ajaloodokument, mis kajastab reaalset maailmavallutamise plaani. «On selge, et «Protokollid» on kirjutanud kas imetlusväärse ettenägemisvõimega prohvet või keegi, kes teadis Vennaskonna plaane 20. sajandiks,» kirjutas Icke.

Icke’i teoste paralleelid «Siioni tarkade protokollidega» on ilmsed. Lihtsalt antisemitismi-süüdistuste vältimiseks on sõna «juut» asendatud sõnaga «reptiil». Tõe huvides tuleb mainida, et Icke on ise seda korduvalt eitanud, süüdistades kõiges reptiile, kes tahavad teda antisemiidina näidata. Praegu ta peaaegu et isegi tunnistab, et «Protokollid» on osaliselt võltsing.

Siin aga pole tema kombe kohaselt miski tegelikult nii, nagu paistab. «Protokollid» räägivad Icke’i sõnul Baabüloni Vennaskonnast, aga mitte ülemaailmsest juutlusest. Lihtsalt see kohutav vennaskond kasutavat juute oma huvides ära.

Icke’i tsitaat Rothschildide perekonna kohta, kes tema arvates on maavälist päritolu: «Rothschildide tõelised suhted juutidega ja üldse inimestega. Need inimesed ei ole juudid, nende soontes voolab mitteinimlik veri reptiilide DNAga; nad peidavad ennast juutide taha, kasutades neid kattevarjuna». See tähendab siis, et «lihtsad» juudid on ka justkui reptiilide ohvrid. Aga kui räägitakse eliidist, siis erinevused kaovad: «Ma usun kogu südamest, et väikesearvuline juutide klikk, kes põlgab juudi rahvast tervikuna, tegi koostööd mittejuutidega, et organiseerida I maailmasõda, Vene revolutsioon ja II maailmasõda.. Nad finantseerisid Hitleri võimuletulekut 1933. aastal ja pakkusid talle relvastumiseks raha,» kirjutab Icke.

Nende juutideks maskeerunud reptiilide armastus Hitleri vastu on täiesti mõistetav: kui uskuda Icke’i, siis oli Hitler oma vere poolest Rothschild (tema ema olevat väidetavalt rasestunud ühe Rothschildi majas teenijana töötades), ehk siis reptiil.

«Meie anname vaid ruume rendile»

Mida me siis Icke’i kohta teame? Esiteks sonimine reptiilidest, mis ärgitab vägisi meelekohal nimetissõrme keerutama. Teiseks ilmselgelt antisemiitliku aluspõhjaga teooria, mis võib õhutada rahvastevahelist vaenu. Vaat selline mõttehiiglane saabub esinema Tallinna, Tondiraba jäähalli.

Eeltoodust piisab selleks, et ajakirjandusel tekiksid küsimused inimestele, kes on seotud David Icke’i siiasõiduga. Sellele lisandub aga veel üks pikantne detail. Nimelt kuulub Tondiraba jäähall Tallinna linnale. Ehk siis, David Icke hakkab oma antisemiitlikke teooriaid jutlustama munitsipaalruumides. Linnavõimud aga ei tea sellest väidetavalt midagi. Kultuuriküsimustega tegelev abilinnapea Mihhail Kõlvart vastas meie portaali küsimusele: «Ausalt öeldes ei tea ma sellest midagi. «Tondiraba» on linnaasutus, aga linnaasutusi on palju. Igal koolil on oma spordisaal, mida ta välja üürib ja mitte keegi neist ei kooskõlasta oma majandustegevust linnavalitsusega. See on meile muidugi signaal: asutuste juhid peavad ikkagi jälgima, kellele nad üritusteks ruume rendivad.»

Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves, kelle alluvuses Tondiraba jäähall tegutseb, jäi napisõnaliseks ning soovitas küsimused adresseerida jäähalli juhtkonnale. Jäähalli juhataja Jelena Glebova piirdus alljärgneva vastusega: «Tondiraba jäähall ei organiseeri üritusi, vaid kõigest annab ruume rendile. Kui teil on küsimusi, esitage need ürituse korraldajale, härra Mart Nigulile kirjastusest Matrix.»

Icke pole kuldmünt, et kõigile meeldiks

See on muidugi kena seletus: meie anname ruumid rendile, meil on ükskõik, kes ja mida seal tegema hakkab. Juriidiliselt on ju kõik korrektne: Icke’i Eestisse saabumist pole keegi ära keelanud, tema raamatuid samuti mitte. Neid annab välja kirjastus Matrix ja neid müüakse nii raamatupoodides kui supermarketites.

Aga on ju ka asja eetiline külg. Kas linna asutus ikka peab, olgugi et raha eest, andma ruume totaalse reptiloidsuse ja (olgugi , et maskeeritud) antisemitismi jutlustajale?

Mis saab siis, kui järgmisena tahab Tondiraba jäähallis esineda näiteks mõni kuulus neonats loenguga «Kuidas tõelised aarialased võiksid saada ainsaks rassiks maakeral»? Kas Jelena Glebova võtab ka sellise esineja avasüli vastu? Ei midagi isiklikku, lihtsalt äri? Selline lähenemine oleks arusaadav, kui jutt oleks erafirmast, aga kordame veelkord, Tondiraba jäähall on linnaasutus. Reklaamida Icke’i esinemist linnaasutuse veebilehel?

Umbes samasuguse vastuse andis portaalile ka Monika Kuzmina agentuurist MediaMarketing Est: «Meil paluti edastada info ajakirjanikele. Kahjuks ma ei ole praegu Eestis ja ei saa üritusest osa võtta, aga kui saaksin, siis loomulikult nõustuksin pärast loengut seda kommenteerima.»

Ühtlasi edastas Kuzmina meie päringu kirjastusele Matrix, mille esindaja vastas muuhulgas: «Muidugi, Icke’i teooriates on palju sellist, mis võib mitte mahtuda argimõtlemise ja tavateaduse raamidesse. Tema vaadetes on nüansse, mis võivad paljudele mitte sobida või mitte meeldida ja mis ei lange kokku üldise vaatepunktiga. Maailmas, kus on sõnavabadus, on täiesti loomulik, et kellegi arvamus kõigile ei meeldi. Paljudele tunduvad Icke’i teooriad fantastilistena, kuid tema loenguid kuulatakse kogu maailmas, et natukene avardada oma maailmamõistmise piire. Tasub meenutada sedagi, et Icke on esitanud mitu vandenõuteooriat, mis on kinnitust leidnud. Näiteks selle kohta, kes rahastab erinevaid sõdu. Eelmisel aastal lahvatas Briti ajakirjanduses pedofiiliaskandaal, millega olid seotud sajad poliitika- ja ühiskonnaelu tegelased – sellest rääkis Icke juba 20 aastat tagasi.»

Siin ei saa jätta märkimata, et organiseeritud kuritegevusega seotud vandenõuteooriad, olgu siis tegu relvakaubanduse või pedofiiliaga, leiavad suure tõenäosusega varem või hiljem kinnitust. Kuid see ei tähenda, et kõiges on süüdi reptiilidest tulnukad, kes teesklevad juudi pankureid. Mis puudutab «juudi vandenõu», siis korraldajad ei eitagi, et Icke seda usub.

«See teema moodustab vaid väikese osa Icke’i uurimustest (???!!! – N. K.). Muuseas, sellest vandenõust on kirjutanud ka ajaleht Postimees – 1919. aastal.»

Edasi järgneb tsitaat «Vene bolševismi juhib ülemaailmne juutide salaühing» ligi sajanditagusest Postimehe aastalõpulehest.

Sõnavabadus versus riiklik julgeolek

Mida selle kohta öelda? Jah, 1919. aastal kirjutasid ajalehed mõnikord jama ning antisemitism oli kahe maailmasõja vahel kahjuks laialt levinud. See oli üks faktor, mis aitas Hitleril võimule tulla ja üritada «juudiküsimust lõplikult lahendada». Aga kuidas õigustab 1919. aasta ajaleheartikkel antisemiitlikke teooriaid 2016. aastal? Tõenäoliselt oleks võinud tollal heroiini köharohuna reklaamida – see ei tähenda, et see ka täna sobiks.

Eesti juudi kogukonna esimees Alla Jakobson on toimuva pärast mures. «See, et aeg-ajalt esinevad erineva sallimatuse astmega isikud, on kahetsusväärne. Nüüd - «reptiloidide vastu võitleja» Icke. Inimesel, kes tõsiselt arvab, et reptiilid suudavad muteeruda kõrgemateks imetajateks ning et ammu paljastatud võltsing «Siioni tarkade protokollid» on ajaloodokument, on probleeme keskkooli bioloogia- ja ajalookursusega. Loomulikult võib igaüks meist avaldada oma kõige jampslikumaid ideid, aga miks on vaja pakkuda tribüüni ebatervete sensatsioonide ja rassistlike eelarvamuste üleskütjatele, on raske öelda. Millest juhindus Tondiraba jäähalli juhtkond, pakkudes linna suurimat pinda nii skandaalsele isikule nagu Icke, tuleks küsida nende käest. Kahju, väga kahju…» lausus Jakobson.

Ja lõpuks, kuigi «Siioni tarkade protokollid» ei ole Eestis ametlikult keelatud, hävitati selle tiraaž 20 aastat tagasi kohtuotsuse alusel, millega tunnistati raamat vaenu õhutavaks.

Rus.postimees.ee küsis kommentaari ka kaitsepolitseilt. Kapo pressiesindaja Agnes Suurmets-Ots vastas: «See on sõnavabaduse küsimus. Kapo tegeleb riikliku julgeoleku probleemide ärahoidmise ja lahendamisega.»