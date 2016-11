Tallinna lennujaamale tehtud ähvardus osutus valehäireks

Politsei pressiesindaja ütles kella 9.50 ajal Postimehele, et häirekeskus sai kõne kella üheksa ajal. Pressiesindaja selgitas, et tegemist ei olnud klassikalise pommiähvardusega, vaid helistaja teatas, et lennujaama on «midagi» paigaldatud.

Inimesi ei evakueeritud ning kohapeal kontrollisid olukorda päästjad ja pommikoerad. Ka kõik lennud toimusid graafikujärgselt.

Kella 10.08 ajal öeldi politseist, et sündmus on lõppenud ning midagi kahtlast ei leitud. Küll aga kontrollitakse kõiki sündmuse asjaolusid.

See on lühikese aja jooksul juba teine kord, kui helistaja teatab kahtlasest seadeldisest Tallinna lennujaamas. Kaks nädalat tagasi tegi vanglas viibiv ja vene keelt kõnelev mees vangla taksofonilt Tallinna lennujaamale pommiähvarduse. Nagu samal päeval ka selgus, ei olnud lennujaamas mingit pommi.