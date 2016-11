Imelikust lõhnast reisiterminalis teavitati häirekeskust kell 21.16. Väljakutsele reageerisid päästjad Kesklinna ja Lilleküla komandodest.

«Päästetöötajad ei suutnud tuvastada, mis seal täpsemalt on. Aga neil endil tekkisid samad sümptomid: kipitus kurgus ja silmades,» ütles Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja eile õhtul vahetult pärast reisiterminali evakueerimist Postimehele.

Alguses kahtlustati, et tegemist on keemiareostusega. Hiljem käis läbi oletus, et reisiterminali õhku on paiskunud pipragaas, sest just kolmandal korrusel olnud inimesed kurtsid ärritusnähtude üle, mida tekitab enesekaitseks kasutatav aerosool.

Põhja päästekeskuse peaspetsialist Kristjan Otti ütles sündmuskohal kella 23 paiku Postimehele, et nad ei saa seda versiooni kinnitada. «Las keemiaeksperdid teevad oma tööd,» lausus ta ega osanud täpsustada, kaua veel minna võib.

Keemia ja kiirgusohu spetsialistide esimene mõõtmine tulemusi ei andnud. Teisele mõõtmisele mindi teiste mõõteriistadega, ent seegi ei toonud tulemusi ja midagi ohtlikku ei tuvastatud.

Evakueeriti 120 inimest

Hoonest evakueeriti umbes 120 inimest õue, kus enamiku enesetunne paranes. Terminal piirati lintidega. Kella 23 paiku ootas umbes 50 inimest veel väljas külma käes, kuid siis toodi juurde teine buss, kuhu nad sooja lasti. Kiirabitöötajad käisid kõigi juures, veendumaks, et nendega on kõik korras.

Bussis soojas olnud inimestest hakkas veel kahel halb. Kaebusi oli kokku 13-l inimesel, üks neist oli Tallinki administraator, kolm päästjad ja üheksa reisijad. Üks naine toimetati haiglasse kontrolli.

Reisijad ootasid mitu tundi bussides ja aeg-ajalt käisid kiirabi- ja päästetöötajad neid arengutest teavitamas.

Kui muidu oodati kannatlikult, siis üks vanem naisterahvas koeraga väljus ühel hetkel bussist ja hakkas koju nõudma, ent korrakaitsjad selgitasid pikalt, et turvalisuse huvides ei saa keegi lahkuda.

Olukord lahenes südaöö paiku

Südaöö paiku kuulutati ärev olukord lõppenuks. Terminali ümbert eemaldati lindid ja bussid hakkasid liikuma. Kes läks koju ja kes suunati laevale Star, mis väljus pisut pärast südaööd. Otseselt seda, mis oleks võinud ärritust tekitada, ei leitud.

«Midagi seal oli, mis ärritust tekitas, kuid mõõtmiste käigus ei suudetud põhjust leida,» kommenteeris Põhja päästekeskuse peaspetsialist Kristjan Otti sündmuskohal. Ta ei hakanud ka spekuleerima, mis ärritust tekitada võis.

Päästetöötajad arutasid, et midagi pidi seal kindlasti olema, sest ka esmareageerijad tundsid kipitust.

Ruumid ventileeritakse ja kell 6 peaks reisiterminal taas avatama. Vahetult enne aga kontrollivad keemia ja kiirgusohu spetsialistid hoone igaks juhuks üle. Kui peaks selguma, et kõik pole siiski korras, siis terminali avamine viibib.

Postimehega vestelnud reisijad ärritust ei tundnud. Reisilaeva Star pardale minekut oodanud Fred ütles, et tema kuulis, et keemiareostus oli tekkinud laeval, kuid midagi täpsemat ta ei tea. Samuti laeva väljumist oodanud Galina ütles, et kiirabi vaatas ta üle ja kõik on korras. Põhjus, miks inimesed evakueeriti, jäi talle segaseks.

Lahkuti autoteki kaudu

Sündmuskohal oli suur hulk päästeautosid, kiirabibrigaade ja politseinikke. Olukorrast hoolimata võeti laevad vastu.

Tallinki kommunikatsioonijuht ütles Postimehele, et juhtunu tõttu viibis reisilaeva Star autota reisijate maale tulek. Ta lisas, et kõik 875 reisijat läksid laevalt maha autoteki kaudu. Mitte ükski neist ei sisenenud terminali. Ka kell 00.30 sadamasse saabunud Superstari kõigi reisijate mahatulek korraldati koostöös Tallinna sadamaga autoteki kaudu.

Sadamas valitsenud äreva olukorra tõttu hilines kell 22.30 Helsingisse suunduma pidanud Stari väljasõit mitu tundi. Oma osa mängis selles, et oodati ära reisijad, kelle tervist kontrollis kiirabi. Lääne sõnul ootavad nad hommikul päästeametilt infot selle kohta, kas terminalis on ohutu viibida. Kui kõik on korras, toimub pardale minek uuesti terminali kaudu.

Põhjust ei leitudki

Täna hommikul kontrollisid keemia ja kiirgusohu spetsialistid hoone üle ning veendusid selle ohutuses. Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles hommikul, et jätkub uurimine asjaolude väljaselgitamiseks.

Päeval teatas päästeamet Twitteris, et keemia ja kiirgusohu spetsialistid ei saanudki teha kindlaks, mis aine eile Tallinna Sadamas inimestel halva enesetunde põhjustas. «Keemia ja kiirgusohu spetsialistide poolt Tallinna sadamas võetud proovides oli aine konsistents lihtsalt liiga vähene,» põhjendas amet.