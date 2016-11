Tootsen: Liivat eksitab avalikkust

«Tegemist on äärmiselt küünilise valega. Väita, et tegevusloata panga kaudu antakse linna töötajatele eluasemelaenu, on ebakompetentne,» ütles Tootsen. «Igaüks peaks aru saama, et pangandusteenuseid saab Ühistupank hakata pakkuma siis kui kõik vajalikud kooskõlastused on olemas.»

«Kahju, et linnavolikogu opositsioonierakonnad isegi ei püüa pakkuda konstruktiivset kriitikat, vaid selle asemel halvustatakse linnajuhtide tööd vahendeid valimata ning eksitatakse avalikkust. Loodan, et vähem kui aasta enne kohalikke valimisi võtab Tallinna opositsioon end siiski kokku ning hakkame linnavolikogus nägema ka sisulist debatti,» lausus Tootsen.

«Tallinna opositsiooni esindajad ei osalenud kahjuks ka 1. novembril väga huvitaval omavalitsusfoorumil, mis käsitles justnimelt ühistupangandust. See näitab, et soovitakse vaid kritiseerida, kuid mitte asjaga sisuliselt tegeleda,» lisas Tootsen.