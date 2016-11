Reformierakond: linnavalitsus toidab moraalitut Ühistupanka miljonitega

Leemetsa sõnul näitab maksumaksja raha sellisel viisil kasutamine linnavalitsuse madalat eetikat. «Lisaeelarve kolmanda lugemise käigus tuli keskfraktsioon mõttele eraldada Ühistupangale vee üks miljon. Selle aasta põhieelarves eraldati mitte veel tegutsevale pangale 5 miljonit ja nüüd siis kiiruga miljon lisaks. Selline maksumaksjate raha suunamine tegevustele, mis ei ole kohaliku omavalitsuse põhiülesanne, viitab selgelt korruptsiooniohule ja kellegi isiklike huvide rahuldamisele,» ütles Leemets.

Ta lisas, et arusaamatuks jääb ka otsus muuta sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja eesmärke, lisades sinna uue ülesandena laenudele garantiide andmise. Laenajaks oleks ette paneku kohaselt Ühistupank ja garandiks Ettevõtlusinkubaatorid. «Üha rohkem saab selgeks, et linnavalitsus punub kahtlasi finantsskeeme, mis ei kannata mingit kriitikat,» ütles Leemets.

«2014. aasta kevadel kinnitasid keskerakondlastest volinikud panga asutamise sihtasutuse eelnõu. Sellest ajast saati on toimunud mitmeid segaseid tehinguid ja raha ümbertõstmisi. „Revisjonikomisjon üritas olukorda revideerida ja ilma üllatuseta selguski, et sellest pangast 95 protsenti kuulub linnale. Linnapea kohusetäitja Aas võib ju väita, et tegu pole munitsipaalpangaga, aga faktid räägivad midagi muud. Eetilisest pangandusest ja linnajuhtimisest on asi kaugel,» nentis Leemets.

«Tänasel linnavolikogu istungil on päevakorras nii Ettevõtlusinkubaatorite poolt Ühistupangale ​garantiide andmine kui ka lisaeelarve kaudu Ühistupangale lisamiljoni andmine. Reformierakonna fraktsioon on otsustanud ühehäälselt hääletada nende eelnõude vastu,» lisas ta.