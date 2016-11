Galerii: merevägi võttis teenistusse tuukri-ja toetuslaeva Wambola

Tänaseni mereväe reservis olnud Wambola komandöriks määrati vanemleitnant Ermo Jeedas ning seni Tasuja peal teeninud mereväelased, sealhulgas kaheksa ajateenijat, jätkavad oma teenistust Wambolal, edastas kaitseväe peastaap. Samuti langetati teisipeäval Tasujal sõjalaeva ahtrilipp, vöörigüüs ja komandöri vimpel ning laev arvati teenistusest välja.

Wambola soetati koos oma sõsarlaeva Tasujaga 2006. aastal. Alates 2017. aasta jaanuarist hakkab Wambola täitma NATO alalise miinitõrjegrupi staabilaeva ülesandeid.

Ka sõlmiti teisipäeval sõlmiti sõprusleping Kunda linnaga.Alates 2006. aasta suvest kandis Kunda vappi ja sõpruslaeva nime Tasuja, teisipäevast hakkab seda tegema Wambola.

Laeva komandör vanemleitnant Ermo Jeedas ütles, et terve laeva meeskond on Kunda linnaga oleva sõprussuhtega olnud äärmiselt rahul. «Selletõttu tuligi edasise koostöölepingu sõlmimine Wambola ja Kunda linna vahel mõlema osapoole initsiatiivil,» sõnas Jeedas.

Kunda linnapea Kaido Veski sõnul on varasem koostöö Eesti mereväe ja Tasuja meeskonnaga on olnud erakordselt meeldiv. «Arvestades, et tavaliselt kipuvad samalaadsed kontaktid jääma pinnapealseks, siis meil on Tasuja meeskonnaga kujunenud vahetu kontakt,» tõdes ta. «Info, mida Tasuja meeskond on mereväe poolt meie linnale toonud, on olnud väga põhjalik ja illustratiivne,» ütles Veski.

Mereväe tuukri- ja toetuslaev Wambola kuulub Lindormen-klassi ning on ehitatud 1977. aastal. Varasemalt mereväe laevastiku koosseisu kuulunud 1959. aastal valminud Wambola arvati teenistusest maha 2009. aastal ja laev seisab Lennusadamas.

Lindormen-klassi laevad on algselt ehitatud miinide veeskamiseks. Varasemalt kasutas Taani merevägi neid staabi- ja toetuslaevadena NATO miinitõrjeeskaadris.