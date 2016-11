Stroomi ranna kollektor peaks novembri lõpuks korda saama

Möödunud aastal avalikustas ETV saade «Pealtnägija», et 2014. aasta oktoobris seisis Tallinna linn silmitsi tõsise hädaolukorraga. 22. oktoobri õhtul teatas AS-i Tallinna Vesi esindaja teatas päästeametile, et Stroomi ranna juures on ligi 30 meetrise läbimõõduga ala kuni ühe meetri ulatuses ära vajunud ning selle põhjus on kriitiline – maa all asuv reoveekollektor võib kohe-kohe kokku langeda.

Niinimetatud Tihase kollektori kaudu voolab nii Kristiine kui Mustamäe reovesi Paljassaare reoveepuhastusjaama. Kollektori kokkuvarisemine oleks jätnud kaks linnaosa ilma kanalisatsioonita. Alguses lubas Tallinna Vesi probleemi kiiresti likvideerida, kuid pinnase vajumine jätkus ning tööde lõpetamine lükkus järjest edasi.

Nüüd, peaaegu kaks aastat hiljem, on Tallinna kommunaalamet tööde lõpetamise suhtes optimistlik.

Novembri esimesel nädalal käib veel betoonivalu. Pärast seda algab kaeviku taastäitmine ning šahtide taastamine. Novembri teisel poolel taastatakse praeguste plaanide järgi parkla

teostatakse lõplik maapinna planeerimine, taastatakse kergliiklustee ning likvideeritakse ajutine kergliiklustee ja sild. Tööde lõpptähtajaks prognoosib AS Tallinna Vesi 2016. aasta novembrikuu lõppu.