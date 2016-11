Tallinn hoolib: miks erivajadustega lapsed kiikedest ilma jäävad?

Istungi stenogrammist selgub, et sotsiaaldemokraadid olid küll esitanud ettepaneku eraldada erivajadustega lastele mõeldud kiikede jaoks raha, kuid volikogu rahanduskomisjonis polnud ühtki sotsi seda ettepanekut kaitsmas.

Stenogrammi kohaselt põhjendas lisaeelarvet puudutava päevakorrapunkti kaasettekandja Leonid Mihhailov (Keskerakond) seda just nii.

Külli Urb (SDE): Lugupeetud Leonid Mihhailov! Mis te arvate, kas on õiglane, et rahanduskomisjon ei toetanud erivajadustega lastele kiikede muretsemist 3500 euro eest. See läheks Laagna Lasteaed-Põhikooli laste kasutusse. Need on enamus ratastoolis lapsed, kes ei saa tavalisi kiike kasutada. Nad istuvad ja lihtsalt vaatavad, kuidas teised lapsed lõbutsevad.

Leonid Mihhailov (Kesk): Kindlasti on see väga oluline teema, mida te tõstatasite ja oleks see minu isiklik rahakott, ma oleks teile andnud sealt selle otstarbe jaoks. Aga linnavalitsus ja rahanduskomisjon kaalusid kõiki asjaolusid aga kahjuks ei olnud ühtegi teie erakonna esindajat, kes komisjonis oleks kas küsimuse esitanud või kohale tulnud või vastu hääletanud. Et selles mõttes ei tekkinudki seda probleemi komisjonis. Aitäh!

Kui Mihhailov oli kaasettekande lõpetanud, võttis sõna volikogu SDE fraktsiooni esimees Anto Liivat, kes leidis, et asi on mitte ainult piinlik, vaid ka naeruväärne. «Mul on kurb, et ka selle lisaeelarve menetluse käigus opositsiooni esitatud parandusettepanekuid praktiliselt ei arvestatud, kui välja arvata Tallinna Hilariuse Koolile õppevahendite soetamiseks leitud täiendavad 2000 eurot. Selle ettepaneku eest tänan ja tunnustan ma oma head kolleegi Maris Silda. Aga samal ajal, kui me esimese lisaeelarvega linnavalitsuse ja keskfraktsiooni targal juhtimisel leidsime ajalehe Stolitsa eelarve suurendamiseks 100 000 eurot, ei suuda me käesoleva eelarve kontekstist leida Tallinna Laagna põhikooli erivajadustega lastele kiikede soetamiseks kolme ja poolt tuhandet eurot. Head kolleegid, on mitte ainult piinlik, vaid ka naeruväärne.

Sestap veel kord ma loodan siiralt, et järgmist linna põhieelarvet tutvustab siin ees juba täieõiguslik ja täievoliline uus linnapea. Sest oleks ju mõistlik, et eelarve projekti tutvustab meile see linnapea, kes Tallinna linna juhtides selle eelarve täitmise eest uuel aastal ka hoolt kandma hakkab.»

Tallinna teise lisaeelarve kolmas lugemine toimub neljapäeval, 3. novembril.