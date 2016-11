Taavi Aas: kõik soovijad on oodatud Ühistupanga liikmeks, et veenduda selle olulisuses

«Ühistupangandus on pikaajalisele kasumile orienteeritud ettevõtlusvorm,» rääkis Aas täna kultuurikatlas toimunud ühispanganduse konverentsil.

«Hetkel on Tallinn kui parima finantsvõimekusega omavalitsus panka käivitamas. Arvestades Eesti väiksust oleks igati mõistlik, et ka teised omavalitused ühineksid selle initsiatiiviga. Eesti Ühistupanga eesmärgiks on muutuda laiapõhjaliseks, kogu Eesti turgu katvaks pangaks,» ütles Aas, kelle sõnul sobib omavalitsusele kui ühiskonnaelu korraldajale, panga asutaja roll väga hästi. «Panga kasvamisel omavalituse kui rahastaja roll ajas väheneb, sest liikmete kasvuga kasvab ka panga kapital. Ühistu liikmena aga saab omavalitsus suunata panka kogukonnale vajalike teenuste pakkumisele,» kinnitas Aas.

Vastuseks opositsioonipoliitikute pidevale kriitikale sõnas Aas, et soovitab just opositsionääridel panga liikmeks astuda, et nad saaksid seestpoolt näha, mida kasulikku ja vajalikku pank oma liikmetele tuua saab. Aasa sõnul võinuks ühistulisel põhimõttel tegutseva panga luua juba ammu ka riik, et mitte lasta välismaistele omanikele kuuluvate pankade kasumitel riigist välja voolata.

Tallinna linna asutatud Eesti Ühistupanga juhatuse esimees Ülle Mathiesen teatas konverentsil, et kui kõik sujub plaanipäraselt, avab Ühistupank uksed tuleva aasta aprilli lõpus või mai alguses. Esimeste olulisemate teenustena tõi Mathiesen välja laenuandmise väike- ja mikroettevõtetele, energia säästlikkusega seotud projektide toetamise ning laenude andmise eraisikutele. Viimaste puhul rõhutas Mathiesen, et laenud on mõeldud eelkõige väiksema sissetulekuga töötajatele, õpetajatele, meditsiinipersonalile, bussijuhtidele jt. Ajakirjanduses levinud info, et madalaprotsendilist laenu saavad eelkõige linnavalitsuse süsteemi ametnikud, ei vasta Mathieseni sõnul tõele.