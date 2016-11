Linnaosavalitsus palub kasutuseta autod parklatest ära viia

Linnaosavanem Marek Jürgensoni sõnul võib Õismäel ringi liikudes näha elamute naabruses autosid, mille hüljatud välimus, tühjenenud rehvid ja tolmunud esiklaasid, annavad tunnistust, et sõidukit pole juba ammu kasutatud. «Nende hulgas on nii lagunenud romusid, kui veel ressurssi omavaid masinaid, mida omanikud aga ei näi hetkel vajavat. Tarbetult seisvad sõidukid võtavad hoovialal hinnalist ruumi ja seetõttu tuleb õhtul oma autole kohta otsivatel elanikel parkida majast eemale, selle asemel, et kasutada kodule lähedale jäävat parklat. Meelitades ligi vandaale, suurendavad mahajäetud autod piirkonna kriminogeensusriski, ka ei kaunista need linnapilti,» selgitas Jürgenson hüljatud autodega kaasnevaid probleeme.

Haabersti linnaosavanem koputab kasutusest väljas olevate masinate omanike südametunnistusele ning soovitab vabastada elumajade vahelised alad tarbetult seisvatest sõidukitest, et igapäevaselt autot vajavad elanikud saaksid potentsiaalseid parkimiskohti eesmärgipäraselt kasutada. «Kui auto peab pikemalt seisma, kas siis peremehe eemalviibimise või haiguse tõttu, võiks sellele leida alalise koha mujal,» arvas Jürgenson.

Ühtlasi segavad pikaks ajaks pargitud autod talvel lumekoristust.