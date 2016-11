Algas Kalasadama ala arhitektuurikonkurss

Tallinna linnavolikogu kehtestas aastaid menetluses olnud Kalasadama ümbruse detailplaneeringu tänavu juunis. Planeering nõuab arendajalt muuhulgas arhitektuurikonkursi korraldamist, mis lisaks hoonestuse arhitektuursele lahendusele peab kujundama mereäärse ala kaasaegseks, kvaliteetseks ja mitmekesiseid kasutusvõimalusi pakkuvaks avalikuks ruumiks.

«Pro Kapitali visiooniks on muuta kinnistu ülelinnaliseks magnetiks, kus avalikult kasutatavad alad nagu rannapromenaad, liivarand, linnapark ja Kalaturg piirnevad atraktiivse hoonestusega, kus lisaks merevaatega korteritele paiknevad ka avaliku ruumi atraktiivsust tõstvad kohvikud, restoranid ja rohealad. Planeering näeb alale ette kuni 400 korteri rajamise, avara rannapromenaadi ning rohkelt avalikku ruumi ning teenuseid,» teatas ettevõtte juhatuse liige Allan Remmelkoor.

«Praeguse hetke kättejõudmine teeb suurt rõõmu. See projekt on olnud väga pikk teekond kuid tänu paljudele, sealhulgas Tallinna linnale, saame lõpuks ala arendamist alustada. Ootan innuga võistluse tulemusi, et luua Tallinna jaoks olulist positiivset lisaväärtust,» ütles Pro Kapitali juhatuse esimees Paolo Michelozzi.

Võistlustööde esitamise tähtajaks on 1. veebruar 2017 ning auhinnafondiks 60 000 eurot.