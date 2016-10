Kurikavideo autor: huligaan üritas juhti rooli tagant välja kiskuda

«Huligaan üritas juhi rooli tagant välja tõmmata, aga see ei õnnestunud tal. Alles pärast seda läks ta oma auto juurde, võttis sealt kurika ja lõi auto küljepeegli puruks,» kirjeldas vahejuhtumit mobiiltelefoniga salvestanud Igor Sirenko venekeelsele Postimehele.

Autos kaasreisijana olnud mees lisas, et õnneks ei saanud keegi vahejuhtumis vigastada.

Sirenko sõnul ei soovi ta vahejuhtumist avalikkuse ees pikemalt rääkida, kuna politsei on algatanud menetluse. «Videot ajendas mind sotsiaalmeediasse üles laadima kevadine vahejuhtum Tallinnas Lasnamäel, kus autost väljunud mees ähvardas kaasliiklejat kurikaga. Tahtsin näidata, et Urmase sarnaseid inimesi on meie liikluses veelgi,» rääkis ta.

Sirenko ei soovinud juhtunust lähemalt rääkida. Ta märkis, et kuna asjaga tegeleb politsei, ei taha ta seda vahejuhtumit avalikkuse ees arutada. «Võin vaid lisada, et kogu intsident sai alguses pisikesest asjast,» sõnas ta.

Sirenko selgitas, et firma peakontor asub Jõhvis ja ta ise on samuti Jõhvi elanik, seega ei tunne ta Tallinna linna hästi. Intsident juhtus teisipäeval, 25. oktoobril kella 11 paiku, kui firma töötajad olid teel kliendi juurde.

Sirenko tegi politseile juhtunu kohta avalduse. Eile võttis politsei temaga ühendust ja küsis juhtunu kohta lisainfot.

Videost on näha moment, kuidas BMW maasturiga sõitnud huligaan on juba auto juurde tagasi tulnud ja purustab kurikaga peegli. Seejärel läheb dressides, villase mütsi ja punaste spordijalatsitega mees oma auto juurde tagasi. Videost kostavad BMW juhi eestikeelsed sõnad: «Arvab, et lihtsalt keerab ette mulle?»

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava ütles neljapäeval Postimehele, et politsei on juhtunu kohta avalduse saanud. Teataja sõnul peatas ta sõiduki, et vaadata majanumbrit, seepeale sõitis temast mööda teine sõiduk, peatus, sealt tuli välja mees ja lõi autot kurikaga.