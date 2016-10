Tules hävinenud lipumastitehas kavatseb tootmist jätkata

«Me paneme püsti ajutise tootmise, enne kui kõik on korda tehtud,» ütles emaettevõtte juhatuse esimees Peter Erik Koivula. Ajutist tootmist võimaldab asjaolu, et kolmandik hoonekompleksist on endiselt kasutamiskõlblik.

Esialgu kedagi ei vallandata. «Me vajame igaühte, kui me seda ajutist tootmist korraldame,» lubas Koivula. «Tõenäoliselt hakkame töötama kolmes vahetuses.»

Ajutine tootmine algab nähtavasti juba novembri alguses. «Meil on tellimused, me peame need täitma,» selgitas Koivula.

Flagmore'i Kose tehase vara ja seadmed on kindlustatud Seesam Insurance ASis. «Praegu meil ei ole mingit põhjust arvata, et ei maksta. Me arvame küll, et makstakse. Õnnetusjuhtum,» rääkis Flagmore ASi juhataja Riivo Sisas Harju Elule.

Tema sõnul oli teisipäeval tavaline tööpäev. «Mehed läksid koju kuskil peale kaheksat.» Mis põhjustas suurõnnetuse, pole siiani teada.

Tootmine ja kontorihoone asusid 2600-ruutmeetrisel pinnal. Tulekahju sai alguse laoruumist. Tulekahjus hävis 1400 ruutmeetri ulatuses lao- ja tootmispinda.