Kas Tallinn plaanib Moskvaga ühinemist?

Linnavalitsuse pressiteenistuse iganädalases eelinfos on teade, et Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva on 27. ja 28. oktoobril «lähetuses seoses haldusreformi arutamisega». Jufereva Facebooki-lehel aga on linnaosavanema värske selfi, mis on tehtud Moskvas Punasel väljakul.

Äsja sõitis Moskvasse ka korruptsioonikahtlustuse tõttu ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar. Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk kinnitas eile, et Savisaare sõit ei ole seotud erakonna asjadega.