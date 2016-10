Fotod: Viimsi koolipoisse meenutavad õnnetuspaigas küünlad ja pilt

Tänagi süüdatakse hukkumispaigas küünlad, et mälestada traagilises liiklusõnnetuses hukkunud kolme Viimsi kooli abituriendist sõpra. Metsaalune on kaetud sadade küünalde ja lilledega, mille vahel paistavad nukrad luuleread ja foto ühest noormehest. «Ma armastan sind igavesti!» seisab pildi all.

Viimsi keskkool kinnitas eile lipule leinalindi ja avaldas oma kodulehel kaastundeavalduse: «Nende ootamatu lahkumine on ülekohtune ja uskumatu. Oleme mõtetes nendega».

Noormehed olid sõprade ja tuttavate kirjelduste järgi positiivsed, rõõmsameelsed ja sõbralikud. Koolidirektor Karmen Paul rääkis eile Postimehele, et noormehed oli alati viisakad ja abivalmid. «Meil polnud nende poistega aastate jooksul ühtegi muret. Neil oli keskmine õppeedukus ja elus kindlad eesmärgid,» ütles ta.

Politsei sai teate rängast liiklusõnnetusest Pärnamäe teel ööl vastu teisipäeva kella 00.15 ajal. Avariist teatas häirekeskusele möödasõitja.

Pärnamäe teel Iru silla poolt Viimsi suunas liikunud Audi A4 kaotas juhitavuse ja paiskus Äigrumäe bussipeatuse juures paremale teelt välja vastu puud. Paraku hukkusid kõik kolm sõidukis viibinud noormeest silmapilkselt sündmuskohal.

Kõigil meestel olid turvavööd kinnitatud ning esialgsetel andmetel pole alust arvata, et nad olid joobes. Varasemaid rikkumisi neil ei olnud.

Teeolud olid õnnetuse hetkel head, samuti oli teelõik valgustatud. Tee oli niiske, kuid mitte libe. Teelõigul on suurim lubatud kiirus 50 km/h, kuid praegustel andmetel oli auto sõidukiirus avariihetkel hinnanguliselt 100 km/h.

Täpne kiirus peaks selguma lähipäevil. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust, mida viib läbi politsei- ja piirivalveamet ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.