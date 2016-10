Tee-ehitustööd jätkuvad esimesest lumest hoolimata

«Esmaspäeval sai valmis Viru tänav. Nendel päevadel lõppes töö Õismäe tee kolmandal etapil pikkusega 1400 meetrit. Nüüd on Õismäe suure ringi taastusremont lõppenud. Selle käigus uuendati sõidu- ja kõnniteede asfaltbetoonkate, äärekivid, restkaevud, jalakäijate ülekäigukohtadele on vaegnägijate jaoks reljeefsed betoonplaadid. Ülekäiguradadel on ka leedtehnoloogial põhinevad erivalgustid. Kolmanda etapi taastusremont läks kokku maksma 1,1 miljonit eurot,» rääkis Klandorf linnavalitsuse pressikonverentsil.

30. oktoobril avatakse uuesti liikluseks Lükati sild. Seal oli vaja remontida hüdroisolatsiooni, ning vahetada prussid ja pealesõiduplaadid. Lükati silla remondi maksumus oli 274 560 eurot.

Klandorfi sõnul lõppeb novembris ka Kadaka tee renoveerimine Akadeemia tee ja Kalda tänava vahelisel lõigul. Valdeku tänava remont peaks olema lõpetatud 30. novembriks ning Kase tänav Pirital peaks valmis saama 2. detsembril.

«Samuti on meil plaanis veel sel aastal anda käiku kolm kergliiklustee lõiku. Novembris peaksid valmis saama Tartu maantee ja Tondiraba kergliiklusteed ning Akadeemia tee-Ehitajate tee kergliiklustee. Sealt jääb meil ehitada teelõik Ehitajate teest kuni Stroomi rannani ja siis saab rääkida juba suuremast ühendusest,» ütles Klandorf.

«Asula tänav valmib 18. novembril ja oleme alustanud täiendavate remonttöödega Kose tee tõusul ja need lõpevad 25. novembriks. Novembris-detsembris jätkame vastavalt ilmaprognoosile aktiivset remonti ja püüame aasta lõpuks veel üht-teist ära teha,» lausus abilinnapea.