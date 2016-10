Linnavalitsus keelas töötajatel Savisaarega suhtlemise

Savisaar võttis eile ühendust linnakantselei haldusteenistusega ja informeeris neid soovist külastada linnapea tööruume, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Mõne tunni jooksul, mis ta majas viibis, kohtus ta linnavalitsuse liikmete ja ametnikega soovides vestelda nii eraelulistel kui ka linnavalitsuse tööga seotud teemadel. Savisaar avaldas soovi ka tulevikus linnapea tööruume külastada.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on hetkel kehtiv kohtuotsus, mis keelab Savisaarel linnapea töökohustusi täita, mistõttu tema viibimine linnapea tööruumides ning ametnikega suhtlemine võib olla seadusega vastuolus ja tuua Savisaarele endale kaasa õiguslikke tagajärgi.

«Arutasime olukorda linnavalitsuses, jõudsime seisukohale, et me ei hakka muidugi piirama Savisaare viibimist linnavalitsuse majas, kui ta siia soovib tulla. Savisaar on tallinlastelt ülisuure mandaadi saanud poliitik, kes on linnavolikogu poolt linnapeaks valitud, kuid töökohustusi täita ei saa. Samal ajal ei saa Edgar Savisaare enda huvides lasta tekkida olukorral, kus tema tegevust võib tõlgendada kohtu otsuse eiramisena, seetõttu ei saa linnavalitsuse ametnikud temaga kohtuda ja tööasju arutada. Me ei tea, mis on Savisaare soovi taga, aga kindlasti ei taha meist keegi inimlikult, et tal oleks täiendavaid õiguslikke sekeldusi,» ütles Klandorf.

Praktikas tähendab see seda, et Edgar Savisaarel on ka tulevikus võimalik kokkuleppel linnakantseleiga linnapea tööruume külastada, kuid linnavalitsuse töötajatel ei ole võimalik osaleda tema kutsel nõupidamistel, täita tema töökorraldusi ega muul moel minna kohtu otsusega vastuollu.

Kalle Klandorfi sõnul on linnavalitsusel mõnevõrra keeruline antud küsimuses seisukohti kujundada, kuna Savisaart puudutav kohtuotsus on pretsedenditu ja otsusest ei tulene selgeid käitumisjuhiseid.

«Lõppude lõpuks on see kohtu ja Edgar Savisaare vaheline küsimus, milline tegevus on kohtu poolt seatud piiranguga kooskõlas ja mis läheb sellega vastuollu. Meie siiras soov on Edgar Savisaart kaitsta võimalike täiendavate ebameeldivuste eest. Usume, et ka Edgar Savisaar ise mõistab, et tema antud töökorraldusi ei ole linnavalitsuse ametnikel võimalik täita. Seda enam, et Savisaar kohtus ka inimestega, kes on tema kriminaalasjas kahtlustatava staatuses. Arusaadavalt seda ei tohi enam juhtuda nii Savisaare enda kui nende ametnike huvides,» ütles Klandorf.