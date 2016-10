Kristiine keskust pommiga ähvardanud naine pandi vangi

Kohus tunnistas Manafova süüdi avaliku korra raske rikkumises, mis on toime pandud vägivallaga ja lõhkeseadeldise või lõhkeainega ähvardades ning karistas teda pooleteiseaastase vangistusega, edastas kohtu pressiesindaja Kristina Ots.

Sellest tuleb naisel vanglas reaalselt ära kanda viis kuud ja 15 päeva, ülejäänud karistus jääb tal kanda tingimisi kaheaastase katseajaga kriminaalhooldaja järelevalve all.

Manafova helistas 26. mail kell 20.33 häirekeskusesse ja teatas vene keeles, et Kristiine keskuses on 600 grammi trotüüli, mis lõhkeb 45 minuti pärast, ning soovis edu.

Väljakutsele reageerisid suurte jõududega politsei- ja päästeametnikud, kiirabitöötajad ja demineerijad, kes evakueerisid Kristiine keskuses viibinud umbes 400 inimest. Lõhkematerjali otsingute käigus ei leitud.

Kell 21.30 helistas Manafova uuesti häirekeskusesse ja uuris, kas keskus on juba plahvatanud. Telefonikõnes nimetas ta end Islam Modžaheediks ning kinnitas, et just tema oli eelnevalt teinud pommiähvarduse. Seejärel teatas naine ebatsensuurseid väljendeid kasutades, et ta hakkab kõiki ükshaaval hävitama, seisab kohtulahendis.

Tol õhtul sündmuskohal viibinud politsei välijuht ütles Postimehele, et pommiähvarduse teinud isiku näol oli tegemist seal piirkonnas liikuva problemaatilise naisega, kellel oli turvatöötajaga päeval konflikt. Välijuht arvas, et ähvarduse võis ta teha kättemaksuks.

Politsei pidas naise kinni samal õhtul Tallinnas Tehnika ja Saturni tänava ristmikul, kus ta istus taburetil ja ähvardas möödasõitvaid autosid Kalašnikovi meenutava esemega.

Loe lisaks: