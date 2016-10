Sarapuu pääses Hiiu staadioni kriminaalasjast

Prokuratuur süüdistas Sarapuud, linnapea Edgar Savisaart ja linnaametnik Jaanus Mutlit omastamises, sest nad olevat staadioni tutvustamise sildi all teinud endale linna rahadega valimisreklaami.

Sarapuu oli kohtualustest ainus, kes pärast kriminaalasja algatamist oma osa reklaamirahast linnakassasse tagasi maksis. «Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu suhtes tuvastati kohtueelse uurimise käigus kuriteo toimepanemine. Prokurör hindas kogutud tõenditele tuginedes tema süü suurust ja rolli ning leidis, et tema suhtes ei ole otstarbekas kriminaalmenetlust jätkata. Arvo Sarapuu on vabatahtlikult reklaami tegemisega tekkinud kahju hüvitanud, ta on aidanud kaasa tõendamiseseme asjaolude tuvastamisele ning võtnud kohustuse tasuda riigituludesse 2000 eurot ja hüvitada osaliselt ekspertiisikulud 800 euro ulatuses,» selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina.

Küsimus, et kas ta tõepoolest koputas erakonna esimehe peale, paneb Sarapuu suure häälega naerma. «Esiteks ma maksin minu peale kulunud raha linnale tagasi. Teiseks võrreldi mind ja Kruuset. Ja leiti, et kui Kruuse pole milleski süüdi, siis pole mina ka,» ütles Sarapuu Postimehele.

Mõne aasta eest oli Tartu maratoni plakatil toonase Tartu linnapea, tänase maaeluministri Urmas Kruuse pilt. Kui plakati ümber puhkes poleemika ning erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi Kruusele ettekirjutuse, maksis Kruuse raha tagasi ning teema loeti lõppenuks ja kriminaalasja ei algatatud.

Hiiu staadioni plakateid puudutavas kriminaalasjas oli uurimise all ka Keskerakonna kauaaegne kampaaniameister, tänane Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid, kes oli eraettevõtjana seotud plakatite valmistamisega. Kaljulaiule esitati algul küll kahtlustus, kuid peatselt lõpetas prokuratuur tema suhtes kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõttel.

«Arvesse võeti, et Kaljulaid on varem kriminaalkorras karistamata ning õiguskaitseorganitel puuduvad andmed muude võimalike kuritegude toimepanemise kohta. Samuti juhitakse määruses tähelepanu, et Kaljulaid ei tegutsenud ametiisikuna, vaid eraettevõtjana ega omanud Tallinna linna varaliste vahendite käsutamise õigust,» põhjendas prokuratuur kriminaalasja lõpetamist.

Kriminaalasja lõpetamise määruse kohaselt peab Kaljulaid tasuma riigi tuludesse 1000 eurot ning täiendavalt hüvitama semiootikaekspertiisi kulud 800 eurot.