Kalamaja pääses Peko tänavast

Tänavalõigult on juurdepääs üheksale hoonestatud kinnistule, mis praegu on adresseeritud nii Kalju kui Vana‑Kalamaja tänava järgi. Kuna kõnealune tänavalõik on tajutav iseseisva tänavana, siis leidis linna nimekomisjon, et selle käsitlemine Vana-Kalamaja või Kalju tänava osana kooskõlas kehtiva korraga.

Nimekomisjon arutas Kalju ja Vana-Kalamaja tänava ühendustee nimeküsimust mitmel koosolekul ja pakkus esialgu mütoloogia ja rahvusromantika valdkonna nimesid – Peko, Mareta, Pireti. Kohalikud elanikud olid aga sellele resoluutselt vastu ning teatasid, et eelistavad Kalju põigu nime, sest tegemist on sisekvartali tänavaga, mida on asukoha selgitamiseks juba praegu kutsutud rahvasuus Kalju põiguks.

Nimekomisjon märkis, et kuigi põigu jaoks on tegemist mõnevõrra mastaapse tänavaga – tekkiv Kalju põik on pikem kui olemasolev Kalju tänav ning üldiselt püütakse uute nimede valimisel põikusid pigem vältida, ei ole sisulist põhjust sellest rahva seas kasutatavast nimest keeldumiseks. Kokkuvõttes otsustas nimekomisjon nõustuda elanike eelistuse saanud Kalju põigu nimega.