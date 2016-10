Populaarne Nõmme söögikoht sulgeb uksed

«Küsimus on kindlasti miks ja milles on probleem? Igaüks arvab kindlasti erinevalt. Jah, tuleb endil pingutada rohkem, kuid kahjuks tundub kõik pealtnäha välja ilus ja tore. Kindlasti on näha autode rivisid Tipo ees ja uksest välja ulatuvaid järjekordi. Kuid kahjuks ei mängi me omadega välja,» kirjutas Cafe Tipo peakokk Kristjan Koosma kohviku Facebooki-lehel.

«Olen paljudele pidulistele näidanud hinnakalkulatsioone, kus ja miks tulevad sellised hinnad. Minul oli ettekujutus oma unistuste kohast, aga tegelikkuses jäi alati midagi puudu,» lisas ta ning tänas kõiki seniseid kliente ning ettevõtte töötajaid.

Cafe Tipo sulgeb oma uksed jäädavalt 1. detsembrist.