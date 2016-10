Uuskasutuskeskus laieneb Põhja-Tallinna

Tallinnas juba neljas kohas edukalt käima lükatud sotsiaalse ettevõtte tegevjuhi Katriin Jüriska sõnul oli Põhja-Tallinnasse laienemine nende tegevuse loogiline jätk. See pealinna osa on tema arvates praegu katmata ala, kus aga uuskasutushuvilisi palju. «Et uuskasutamine saaks olla loomulik ja mugav igapäevaelu osa, peab see olema võimalik ka kodule lähedal,» põhjendab Jüriska Tallinna viienda keskuse just Arsenalis avamist.

Erika ja Tööstuse tänava nurgal vanas Arsenali tehasehoones asuv keskus on uuskasutuse edendamisega tegeleval Uuskasutuskeskusel järjekorras juba üheksas Eestis. Ühtlasi on see esimene omataoline, mis asub kaubanduskeskuses. Lisaks Uuskasutuskeskusele on Arsenali keskuses enam kui 30 erinevat kauplust ning 10 toidukohta.

Uuskasutuskeskuses saab mõistliku hinna eest osta kasutatud riideid, jalanõusid, mööblit, nõusid, mänguasju, raamatuid, muusikat, filme, tehnikat ja palju muud. Lisaks müügile võetakse kohapeal annetustena vastu kõik majapidamises üle jäänud korralikud, puhtad ja terved esemed, mis siis omakorda ringlusesse saadetakse.