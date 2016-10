Madal veetase paljastas sõjalaeva vraki

Tver ehitati 1841. aastal Arhangelski laevatehases ning saadeti teenima Läänemerele. Tulevikus saab vrakki imetleda Reidi tee pealt, sest ehitaja on lubanud, et Tver jääb merepõhja täpselt sellisena, kuidas see praegu on, ja tulevane Reidi tee läheb selle kõrvalt mööda. Et tegemist on tükiga Eesti mereajaloost, peavad aluse jäänused säilima nii, nagu need praegu on.