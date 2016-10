Fotod ja video: Viru tänav sai lõpuks valmis

Möödunud aasta septembris alanud rekonstrueerimistööde käigus muudeti Viru tänav, Kuninga tänav ja Vana turg jalakäijate liikumise alaks, sõidutee ja kõnnitee viidi ühele tasandile ning osa tänavast suleti autoliiklusele.

Tööde käigus rekonstrueeriti tänava alla jäävad kommunikatsioonid, parendati sademevee ärajuhtimist ja uuendati tänavavalgustust. Rekonstrueerimistööde käigus markeeriti erinevaid tänavakatte sillutiskive kasutades 19. sajandi teisel poolel lammutatud Viru värava väravatornide ning linnamüüri kontuurid.

Tänava Viru väljaku poolsesse otsa paigaldati pollarid, mis takistavad autode sõitu jalakäijate tänavale. Üks pollar lastakse hommikuti kella kuuest kümneni maa sisse, nii et kauba- ja teenindussõidukid pääsevad ettenähtud ajal vanalinna. Muul ajal on läbipääs suletud ning see avatakse vaid pääste-, kiirabi ja muudele erisõidukitele.