TAI soovitab rajada Tallinna veel kuus süstlavahetuspunkti

«Kahjude vähendamise keskusi ehk elanikkonna seas tuntud ka kui süstlavahetuspunkte on Eestis oktoobri keskpaiga seisuga 14, millest kolm asub Tallinnas - üks Põhja-Tallinna linnaosas ning kaks Kesklinna linnaosas. See ei ole piisav, et narkootikumide süstimisega kaasnevaid ohte ja kahjusid maksimaalselt vähendada,» märgitakse esmaspäeval avaldatud riskianalüüsis «Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad riskid Tallinna näitel».

«Analüüsi tulemustest selgub, et tegelik vajadus Tallinnas on kokku üheksa kahjude vähendamise keskuse järele. Juurde tuleb rajada seitse keskust järgmises järjekorras: kaks Lasnamäe linnaossa Pae ja Seli asumisse, üks Põhja-Tallinna linnaossa nii, et keskmes oleks Sitsi asum, üks Kristiine linnaossa Lilleküla asumisse Tondi lähedale, üks Nõmme linnaossa Männiku asumisse, üks Mustamäe linnaossa Mustamäe ja Kadaka asumi piirimaile ja üks Haabersti linnaossa Õismäe asumisse,» täpsustatakse riskianalüüsis.

Põhja-Tallinna linnaossa kavandatud ja rohkelt tähelepanu saanud ning kohtusse jõudnud vaidlusalune süstlavahetuspunkt Paldiski maanteel jääb Sitsi asumist umbes kahe kilomeetri kaugusele.

«Kuigi kahjude vähendamise keskuste rajamine on elanike jaoks tihti ebameeldiv, on see ainus võimalus efektiivselt vähendada narkootikume süstivate inimeste riskikäitumist ning minimeerida sellega kaasnevat kahju ja kulu. Võttes arvesse selles analüüsis välja toodud maandamistegevusi ning soovitusi riskide ennetamiseks ja vähendamiseks, on võimalik rajada kahjude vähendamise keskus nii, et samal ajal oleks tagatud teenuse osutajate ning piirkonna elanike turvalisus,» märgitakse riskianalüüsi kokkuvõttes.