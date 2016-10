Tallinna tänaval liikus maskis mees haamriga, abipolitseinik sai kinnipidamisel viga

Sündmused said alguse esmaspäeva ennelõunal, kui politseile teatati, et Ravi tänaval liigub maskis mees, kel käes haamer. Kui seda teadet kuulsid kohalikud konstaablid, otsustasid nad minna kontrollima varasemast tuttavat korterit Liivalaia tänaval. Selgus, et mees oli koju jõudnud ning end korterisse lukustanud. Seepeale kutsusid konstaablid sündmuskohale abijõud.

Kiirreageerijad saabusid kella 13 paiku Liivalaia tänava korterisse, kuhu psüühiliselt ebastabiilne mees end lukustanud oli. Kella 13.30 paiku võtsid kiirreageerijad mehe kinni ning toimetasid ta raviasutusse, kinnitas politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja.

Kinnipidamise käigus sai kergelt vigastada üks abipolitseinik. Pressiesindaja sõnul torkas end korterisse lukustanud mees abipolitseinikku läbi lukuaugu kätte.

Pressiesindaja lisas, et tegemist on politseile varasemast tuttava inimesega ja korravalvurid on varem saanud samale aadressile mitmeid väljakutseid.

Politsei tänab kodanikku, kes tänaval haamriga ringi liikuvast mehest häirekeskust teavitas ja palub ka edaspidi sedalaadi kahtlasest käitumisest telefonil 112 teada anda.