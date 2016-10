Presidendi tulevane residents ootab renoveerimisotsust

Riik on rahastamisotsusele andnud rohelise tule ja projekteerimistöödki on tehtud, kuid selle aasta alguses kukkus läbi ehitushange, sest kõik pakkumised ületasid eeldatavat maksumust vähemalt miljoni euroga. Nüüd ootab Riigi Kinnisvara AS mõtteid presidendi kantseleilt, kas üldse ja kuidas projekti kärpida, kirjutas ERRi uudisteportaal.

«Pean tunnistama, et presidendi kantselei sellist lõplikku seisukohta ei ole veel kujundanud,» kommenteeris vabariigi presidendi kantselei vastne ülem Tiit Riisalo «Aktuaalsele kaamerale».