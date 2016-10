Video: Pirita-Kosel auto süüdanud huligaani tabamiseks on välja pandud suur vaevatasu

Postimees avaldab Facebooki kasutaja Audi Põleng avaldatud postituse:

Tere, kõik Eestimaa inimesed!

Ei oleks uskunud, et aastal 2016 peame pöörduma teie poole sellise murega, mis võiks jääda 90ndatesse.

Nimelt käis üks kuri inimene kas omal algatusel või siis tellimise peale 19.10.2016 kell 3.00 Pirita-Kosel ja süütas põlema Audi A6 sõiduki otse tänavavalgustuse all ja kaamera vaateväljas. Videolt on näha, et tegemist ei ole just professionaaliga sellel alal ja veel selgemalt paistab, et süütaja pidi ise samuti põletada saama.

Seega on meil palve, et kui keegi teab sellest teemast midagi, omab infot, miks selline tegu toime pandi, teab kedagi, kellel on viimasel ajal näos või kätel tekkinud põletuse tunnused, või tunneb ära inimese allpool olevas videos, siis teo sooritaja või tellija tabamiseni viiva info eest paneme välja tasu 5000 eurot sularahas.

Igasugune abi jääb diskreetseks ja konfidentsiaalseks.

Anname süütajale endale ka võimaluse: kui sellel teol oli tellija, siis tule ja räägi suu puhtaks. Päästad ennast sellega kõvasti ja saad samamoodi raha ning keegi sind ei puutu.

Arusaadavatel põhjustel ei soovi me avaldada nii sõiduki omaniku nime kui ka juhtumi täpset aadressi.

Seega, kes teab, see jätab selle oma teada, ja kes ei tea, see ei hakka palun spekuleerima asukoha ja nime ümber.

Sõbrad, sõprade sõbrad ja kõik inimesed, kelleni see postitus jõuab: jagage seda ja paluge ka kõigil teistel jagada, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni.

Me kõik tahame elada rahulikus ja turvalises Eestis, kus ei käida öösel kanistri ja tikkudega ringi, halvad mõtted peas.

See on üks võimalus sellele kaasa aidata.

Aidake leida see pätt.

audipoleng@gmail.com

56139205