Rullbituumeni põlengu tõttu toimetati haiglasse seitse inimest

Sõmerpalu vallas Linnamäe külas puhkes eile öösel tulekahju kasutuseta seisnud vanas viljakuivatis, mille naabruses hoiti kuuri all põllutehnikat.

Pommiaugus valmib kodumaine sõjamasin

Kõnekeeles on sõnal pommi­auk tavaliselt halvustav tähendus. Nii nimetatakse kohta, kus pole mitte midagi huvitavat teha ega näha. Nii mõnigi Jõgeva linna elanik nimetab oma kodukanti just selliselt, kuid kaks Jõgeva meest, Sergei Jerjomin ja Eduard Onopa, on andnud pommiaugule hoopis sisukama tähenduse.