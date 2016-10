Uude vanglasse viiv tee ehitati lammutusjäätmetest

Eesti üks praeguse aja suurimaid ehitusi on Tallinna vangla, mida on kutsutud ka sajandi ehituseks. Uut, moodsat ja mugavat asupaika ühiskonna heidikutele rajavad Fund Ehitus ja TREF Nord. Need ehitusfirmad leidsid suurele kogusele, vähemalt sadadele autokoormatele ehitusjäätmetele eriti «innovatiivse» kasutuse. Jäätmetest rajati nimelt tänavu kevadsuvel ajutine tee tulevase uue vangla ehitusplatsile, kirjutas linnavalitsuse ajaleht Pealinn.

Kuigi ehitaja väitel olevat tegu olnud vaid ajutise tee-ehitusega, ja praeguseks on jäätmetest tee asendatud uue ja korralikuga, on tegemist taas juhusega, et mis lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Kui mõni tavainimene oma eramaal laotaks raudbetoonitükid ja tellised tee aukude täiteks, saaks ta omavalitsuselt või keskkonnainspektsioonilt kraesse keskkonnarikkumise menetluse.

Esmalt võiks saada väärteomenetluse korras kuni 1200-eurose trahvi. Juriidilist isikut karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. Kuid karistamisega asi ei piirduks. Paralleelselt väärteomenetlusega algatataks haldusmenetlus, mis päädiks ettekirjutusega jäätmete koristamiseks. Ettekirjutus on tänapäeval tõhusamgi kui karistamine. Kui kokkulepitud ajaks ei ole jäätmed koristatud, võib korrakaitseorgan määrata sunniraha või jäätmed patustanud kulul ise koristada. Sunniraha suuruseks võib olla kuni 32 000 eurot. Ja kui kodanik ei kuuletu, siis kordub kogu protsess uuesti.

Tallinna külje alla, Rae valda Soodevahe külla kerkivale vanglale saab ligi, kui Tallinna ringteelt Lagedile suunduvalt ristmikult keerata vastassuunas. Tänavu suve alguses avanes ühele Pealinna lugejale seal järgmine pilt. «Puud on buldooseriga maha lükatud. Kümned ja kümned koormad ehitusprahti on sinna maha kallatud, kohati ehitustehnikaga siledaks tambitud, aga kallurid veavad järjest uut sodi juurde. Nõnda siis kujundatakse vangla ehitusplatsile juurdepääsuteed. Betoonitükkidest turritavad siiliokastena kohati välja raudarmatuuri tükid. Kohe näha, et kusagil on mõni maja maha lammutatud ja nüüd veetakse jäätmeid kokku. Niinimetatud tee-ehitusmaterjaliks on seega betoonitükid, tellised, keraamikatükid, kusagilt üles kooritud asfaldi tükid. Sealhulgas veel pinnas, kivid ja süvenduspinnas. Kokku on siin jutt umbes ühest kilomeetrist selliselt ehitatud teest,» kirjeldas ajaleht.

Näiteks jäätmekäitlusfirma ATI Grupp võtaks sellist, eelnevalt sorteerimata ehk paljude materjalidega segiläbi prahti, olenevalt koostisest vastu hinnaga 10,5-28 eurot tonn.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete esindaja Leili Tuule sõnul pole inspektsioon selle RKAS-i objekti suhtes ühtegi menetlust avanud. Keegi pole selle murega pöördunud. Ja järelevalve on ennekõike kohaliku omavalitsuse, antud juhul Rae valla asi.

Rae vallal ei ole ehitajale pretensioone, teatas RKAS-i kõneisik Madis Idnurm. Tema sõnul olla tänaseks kogu see nn ajutine prahiladestusest tee üles kooritud ja asemele korralik ehitatud.

«Ehitaja TREF Nord AS kinnitusel ehitati uue Tallinna vangla ligipääsutee vastavalt nõuetele ja kooskõlastatud projektile. Teie poolt saadetud pildimaterjal pärineb varasemast ajast. Ehitaja kasutas siis ühes teelõigus olemasoleva pinnasetee rasketehnikaga sõidetavaks muutmiseks ajutiselt täitematerjalina purustatud ehitusmaterjali, milleks oli peamiselt purustatud tellised ja betoon,» teatas Idnurm Pealinnale.

Idnurme sõnul kaevati asfaltkattega sõidutee rajamiseks teealune materjal välja, teisaldati ning ehitati projektikohane ja nõuetele vastav sõidutee, sealhulgas paigaldati nõuetekohane täide, dreenkiht, killustikalus ja asfaltbetoonkate. Kogu tegevus oli Idnurme sõnul kooskõlas projektiga, järelevalvega, Rae vallavalitsusega jt osapooltega. Ligipääsutee ei ole tänaseks lõpuni välja ehitatud. Sõidutee kaetakse teise kihi asfaltiga ning kergliiklustee ehitatakse välja hiljemalt vangla valmimise ajaks.