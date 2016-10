Nutisüsteem hakkab ohjama Tallinna ja Helsingi sadamate autovoogusid

«Tegemist on projektiga, mis on suunatud kahe sadama vahelise liikluse parandamiseks. Tallinna omafinantseering selle projekti juures on 66 000 eurot ning projekti raames viiakse läbi terve rida pilootprojekte. Tallinn on juhtiv partner näiteks sellise projekti juures nagu «Nutikas P&R parkimine» ehk kuidas soodustada seda, et laevadele minevad inimesed kasutaksid rohkem Pargi&Reisi parklaid,» rääkis abilinnapea Taavi Aas linnavolikogu istungil.

Aas selgitas, et Tallinna sadam ei kuulu linnale, aga kuna sadamatesse suunduv liiklus läbib mõlemat linna, siis on nii Helsingi kui Tallinn sellest projektist huvitatud. «Tallinn vastutab P&R parkimist puudutava osa eest. Aga siin on veel üks projekt, mis puudutab just raskeveokite liiklust sadamasse ja püüab muuta seda sujuvamaks. Meil on täna käsil Reidi tee projekt, aga kaalumisel on ka variant, et tegelikult võiks veokite ooteplats olla väljapool linna ja veokid suunduksid sadamasse alles sel hetkel, kui neil on õige aeg laeva peale minna. Kõikvõimalikud formaalsused lahendatakse ära väljaspool linna piiri. Tegelikult neid võimalusi, kuidas sadamasse suunduvat liiklust sujuvamaks muuta, on palju ja just sellega see projekt tegelebki,» selgitas Aas.