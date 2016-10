Linnavalitsus osaleb Tallinna-Helsingi tunneli uuringus

«Põhimõtteliselt on tegemist uuringuprojektiga, mis on seotud Tallinna-Helsingi tunneli rajamise eeluuringutega. Huvitav on märkida, et ka Eesti Vabariigi president oma tänasel Soome-visiidil rääkis sellest ja arvas samuti, et tegemist ei ole mitte utoopiaga, vaid projektiga, mis võib tulevikus osutuda hädavajalikuks,» rääkis abilinnapea Taavi Aas volikogus eelnõu tutvustades.

«Tegemist on eeluuringuga. Projekti tulemusena koostatakse Eesti ja Soome vahelise püsiühenduse tasuvusuuring koos kõigi vajalike lisauuringutega. Peale tasuvusuuringu realiseerumist on kahe riigi valitsustel võimalik alustada läbirääkimisi Euroopa Liiduga rahastamisvõimaluste otsimiseks. Eeluuringule on tehtud omakorda veel üks eeluuring, mille kohaselt võib selline projekt põhimõtteliselt tasuv olla. Nüüd on jõutud täpsema uuringu juurde, millest Tallinna linna omafinantseering on 24 225 eurot,» rääkis Aas.

Lisaks linnale osalevad projektis Eesti poole pealt veel Harju maavalitsus ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Soome poolt osalevad Helsingi linn, Uusimaa Liit ja Soome Transpordi Agentuur.

«Soome laht on üks tihedama laevaliiklusega merepiirkondi kogu maailmas rohkem kui kaheksa miljoni reisija, 1,2 miljoni sõiduki ja kuni 300 000 veoautoga aastas. Erinevate hinnangute järgi võib kümne aastaga kasvada reisijate arv kuni 20 miljonini. Täna ligikaudu 30 000 inimest pendeldab iganädalaselt Tallinna ja Helsingi vahel,» seisab eelnõu seletuskirjas.

«Püsiühenduse visioon on juba täna reaalsus,» tõdeb eelnõu koostaja. «Eksperdid, poliitikud ja avalikus on sellest rääkinud juba enam kui 20 aastat. FinEst Link projekti eelkäijaks on tasuvusuuringu eeluuringu projekt TALSINKIFIX, mille tulemusel hinnati Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse, Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli tasuvust ja vajalikkust ning selgus, et see visioon võib olla majanduslikult ja tehniliselt võimalik.»

«Projekti tulemusena koostatakse eeltingimused ja strateegia eesmärgiga vähendada Tallinna-Helsingi vahelist reisiaega 80 protsenti. Projekt toetab ja täiendab valdkondi, mida on teised sarnased projektid uurinud ning analüüsib ja hindab püsiühendust,» öeldakse seletuskirjas.

«Seades eesmärgiks eemaldada pudelikael Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli rajamise ning kiire rongiühendusega, väheneb reisijate sõiduaeg 2,5 tunnilt 30 minutile. Samasugune olukord on ka kaubavedudega, kus kaubavedude mahud on väga suured ja tarneaegade lühendamine annab olulist võitu. Püsiühenduse korral eeldatakse liikluse kasvu kolmekordistumist esimese kümne aastaga (viielt miljonilt 15 miljoni sõiduni). Laevaliiklus jääb samale tasemele võrreldes praeguste mahtudega,» väidab eelnõu koostaja.