Tallinna kesklinnas saab tänasest rendirattaga sõita

Kõik rendipunktid asuvad kesklinnas ning rattarendi kasutamiseks on kolm võimalust. Neist kaks on seotud äpiga, mis tuleb kõigepealt nutiseadmesse tõmmata ja seal kasutajaks registreeruda. Kolmas võimalus ratta rentimiseks on telefoni teel, kus rentija peab kontakteeruma rattal oleva kõnekeskusega, kes peale isiku tuvastamist võimaldab ratta rendi. Rohelise kaardi omanikul on aga võimalik peale esmaste seadistuste tegemist järgnevatel kordadel rentida ratast vaid rohelise kaardiga.

Teoorias kõlab see kõik väga lihtsalt, kuid praktikas on rendirataste automaatika pisut aeglasevõitu ning nõuab kasutajalt vähemalt esialgu mõningast kannatust. Ratta nn pardaarvutil vilgub kiri «Please Wait» mõnikord üsna pikalt. Oluline on teada ka seda, et ratta tagastamiseks ei piisa sellest, kui see uuesti hoidjasse lukustada. Sellele lisaks tuleb «pardaarvutisse» sisestada ratta rentimisel saadud neljakohaline kood ning alles pärast seda loetakse ratas tagastatuks.

Mis aga saab siis, kui rentija toob ratta rendipunkti, aga seal on kõik kohad täis? Firma esindaja sõnul pole ka siis probleemi. Tuleb ratas lihtsalt teiste kõrvale jätta ning toimida, nagu alati. Ainus erinevus on see, et rattalukuna toimiv trossi otsas olev pulk pistetakse lihtsalt esiratta juures olevasse pessa nii, et seda ei panda rattahoidja vastavast avast läbi. Jällegi tuleb sisestada neljakohaline kood ning liikumisvõimetu ratas loetakse tagastatuks.

Hinnakirja järgi on jalgrattarent esimesed 30 minutit tasuta, 30-60 minutit maksab üks euro, iga järgnev tund samuti üks euro ja 24 tundi kümme eurot.

Praegu on kesklinna paigaldatud kümme rattarendipunkti koos saja jalgrattaga. «Edaspidi soovime laiendada rattaringlust ka teistesse linnaosadesse ja olulisematesse sõlmpunktidesse nagu näiteks lennujaam ja sadam, et tekiks terviklik ülelinnaline võrgustik. Loodetavasti soodustab pakutav rattateenus alternatiivse liiklusvahendi kasutamist näiteks taksole,» märkis Sarapuu.

Rataste rendipunktid asuvad Eesti Kunstiakadeemia ees Teatri väljakul, Mere puiesteel Kanuti aia juures, Narva maanteel Tallinna Ülikooli ees, Toompargis (Nunne tn 17), Rannamäe teel Linnahalli trammipeatuse lähedal, Keskturu juures (Lastekodu 14 ees), Odra tänaval Autobussijaama peatuses, Pirita tee promenaadil (Russalka lähedal), Vabaduse väljakul Jaani kiriku kõrval ning Kaarli puiesteel kahe sõidusuuna vahel Kaarli kiriku poolses otsas.