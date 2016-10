Allkirjastati Tallinna retrotrammide ümberehituse leping

Tamme sõnul kohustub AS Ühinenud Depood koostöös Inekon Group AS-iga disainima trammide sise- ja väliskujunduse ning koostama tööjoonised, renoveerima trammide kere ja raamid, paigaldama uued interjöörielemendid, elektroonika, kaabelduse, aknad ning küttesüsteemi.

«Leping kindlustab, et viimane retrotramm antakse valmistaja poolt meile üle hiljemalt 21. augustil 2017, mis tähendab linnaruumi ajaloolise mõõtmega rikastavate sõidukite regulaarset liiklust Kadrioru liinil juba alates tuleva aasta sügisest,» lisas Tamm.

TLT trammiliiklusteenistuse direktor Andres Vään on kindel lepingupartneri pädevuses kindlustada retrotrammide töökindlus ning vastavus Eesti Vabariigis trammidele kehtivatele standarditele, tehnilistele nõuetele ning normidele.

«Töövõtja garanteerib trammide renoveerimise selliselt, et need sõidaksid plaaniliste tehnohooldustega vähemalt 500 000 kilomeetrit. Eraldi garantii kehtib korrosioonikindluse, kere värvkatte, toitemuunduri, veoajami, kliimaseadme ja põrandakatte kohta,» loetles Vään lisagarantiiga kaetud sõlmi.

Retrotrammide projekteerimine ja ehitus läheb maksma 4 452 000 eurot.

Kadriorgu viivale 3. liinile ajaloolise välimusega retrotrammide toomine on osa Tallinna trammiveeremi uuendamise ja renoveerimise kavast. Täielikult on uuendatud 3. ja 4. liini rööbastee ning soetatud 20 uut CAF Urbos trammi. Oma jõududega on TLT renoveerinud kuus KT-4 trammi. Tšehhi Vabariigis läbivad lähiajal noorenduskuuri veel kaks KT-4 ja 12 KT-6 trammi. Järgmise aasta lõpuks on uuendatud ka Kopli suunaline trammitee ning trammivõrguga ühendatud lennujaam.