Isejuhtivad sõidukid võivad Tallinna jõuda aasta-paari jooksul

«Isejuhtivad sõidukid on olulised esiteks seetõttu, et tänu neile väheneb liiklusõnnetuste arv. Teiseks võib tänu neile sõidukite arv Tallinna suuruses linnas väheneda kuni kümme korda. See toimub selle arvelt, et inimesed ei pea enam autot omama, vaid nad võivad seda jagada ning see on turvalisem, kiirem ja odavam kui praegune liikumismudel,» rääkis riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Marten Kaevats Tallinna innovatsioonikonverentsil.

«Väga oluline kogu maailmas on ka liikuvuse demokratiseerumine. Kõik ühiskonnagrupid, olgu need siis vaesed, pimedad, invaliidid või kes iganes saavad tänu isejuhtivatele sõidukitele hakata liikuma teistega võrdselt. See võimaldab neile elamisväärsemat elu, mida praegu on keeruline saavutada,» lisas ta.

«Küsimus on selles, et kuidas jõuda selleni, et näiteks aastaks 2030 oleks 90 protsenti Eesti liikuvusest vajadusel isejuhtiv. See tähendab, et me vahetaksime 14 aastaga kogu riigi vereringe ära ja läbi selle muutuks meie ühiskondlik käitumine, organisatsioonikultuur jne. Selleks me Eestis astume juba oma väikseid samme,» ütles Kaevats.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja riigikantselei asutavad isejuhtivate sõidukite ekspertrühma, mis hakkabki tegelema nende Eestisse jõudmise ettevalmistamisega.

«Selleks on vaja muuta seadusi, samuti hakatakse vaatama seda, kuidas teha Eestis laiem testkeskkond, mis meelitaks arendajaid just siia. 2017. aasta teisel poolel saavad kohalikud omavalitsused juba ise otsustada, kas isejuhtivaid sõidukeid oma teedele lubada või mitte. Riigi poolt on masin tööle pandud ja varsti on kõik ka juriidiliselt võimalik,» ütles Kaevats.

Tallinna linn omalt poolt valmistab praegu ette dokumente osalemaks Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 projektis, millega soovitakse tuua kuue linna (Helsingi, Tallinn, Madrid, Trikala, Gelderland ja Bristol) tänavatele ülejärgmisel suvel paariks kuuks pilootprojekti korras katsetamiseks kuus isesõitvat Yamaha autot.

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo arvas, et esimeseks testkohaks võiks olla Tallinna Tehnikaülikooli linnak ja selle taga olev Tehnopol. «Kui inimene sõidab ühistranspordiga Mustamäele, siis tal oleks võimalik teekonna viimane osa, kuhu praegu ühissõidukid ei sõida, läbida juba sellises huvitavas ilma juhita sõidukis. Loodame, et see projekt leiab heakskiidu ja võib-olla juba Eesti eesistumise ajal on võimalik mõnda sellist sõidukit Tallinna tänavatel kindlal marsruudil liikumas näha,» ütles Harjo.