Lasnamäel läheb prügivedu odavamaks

«Me oleme tõestamas, et jäätmekäitluse valdkonnas on Tallinn olnud valitud teel üsna tubli. Mõne aasta eest vaidlesime, kas Eestile on õigem korraldatud jäätmevedu või vabaturg. Tänaseks on selge, et inimestele meeldib rohkem see, mida meie teeme, ehk korraldatud jäätmevedu,» rääkis Arvo Sarapuu.

«Aga on poliitikuid, kes tahavad, et jäätmekäitluses oleks vabaturg. Need poliitikud tuginevad kahele suurele jäätmevedajale Eesti turul – RagnSellsile ja Eesti Keskkonnateenustele. Selleks, et nende monopoli murda ja selleks, et prügi ei sattuks metsa alla, moodustas Tallinn Jäätmekeskuse. See organisatsioon seisab klientide ja jäätmevedajate ning väitlejate vahel,» selgitas Sarapuu.

Ta meenutas, et kui mõne aasta eest rakendati korraldatud jäätmevedu Põhja-Tallinnas, tegid konkurendid kõik, et näidata, et see asi peaks läbi kukkuma. «Tegelikult toimib korraldatud jäätmevedu Põhja-Tallinnas tänaseni hästi. Jäätmete vedu muutus 50 protsenti odavamaks. Kui varem oli umbes tuhat klienti, siis tänaseks on seal üle kahe tuhande kliendi, mis tähendab seda, et kõik elanikud on jäätmeveo süsteemiga seotud,» lisas ta.

Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 hakkas jäätmekeskus oma teenust pakkuma 2. novembrist 2015. Seal läks asi kogemuste tõttu juba paremini. Nüüd alustab Jäätmekeskus 1. novembrist alustab Lasnamäe piirkondade nr 11 ja 12 teenindamist. Lasnamäel on kolm jäätmeveopiirkonda, kolmandas piirkonnas võtab asi kohtuvaidluste tõttu veel aega. Kui hindadest rääkida, siis inimestele väga meeldib, et jäätmekeskus hakkab teenust pakkuma,» väitis Sarapuu.

«Senised teenusepakkujad tõstsid kogu aeg hindu, võtsid igasuguste lisateenuste eest raha, inimesed pidid palju maksma tühisõitude eest ja inimeste kulud olid päris kopsakad. Nüüd võib öelda, et jäätmekeskuse hinnatase on 30-40 protsenti odavam kui vabaturu oma. Siin on hindu, mis on 20 protsenti odavamad, aga mõned hinnad on ka 50-60 protsenti vähenenud,» rääkis Sarapuu.

Tema sõnul on enamus uusi jäätmeveo lepinguid Lasnamäel juba sõlmitud. Kõiki korteriühistuid, ettevõtteid ja haldureid on lepingu sõlmimise asjus teavitatud e-posti teel ning linnaosa lehe kaudu.

Korraldatud jäätmevedu rakendub 1. novembrist Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 11 (Laagna Tondiraba) ja nr 12 (Priisle-Mustakivi). Lasnamäe jäätmeveopiirkonnas nr 10 (Pae-Ülemiste) peaks korraldatud jäätmevedu rakenduma tuleva aasta veebruaris.