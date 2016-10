TTÜ teadlane kahtleb Tallinna suurte teeprojektide ajaraamides

«Kuna mulle pole teada, kuidas ehitustööd ja ehitusaegne liikluskorraldus piirkonnas on kavandatud, siis kestuse kohta hinnangut anda ei julge, kardan pigem, et üheksa-kümne kuuga ei saa hakkama,» ütles TTÜ teedeinstituudi programmijuht Tiit Metsvahi, kommenteerides võimalust ehitada Haabersti mitmetasandilise ristmik valmis juba järgmise aasta oktoobriks.

«Haabersti ristmiku eritasandiliseks rekonstrueerimine hõlmab foorjuhitava ringristmiku ning üle selle Paldiski maantee suunalise 277 meetri pikkuse viadukti rajamist. Ühtlasi rekonstrueeritakse umbes 1,1 kilomeetri ulatuses Rannamõisa tee kuni Lõuka tänavani ning 1,05 kilomeetri ulatuses Paldiski maantee Mõisa tänavast kuni Pikaliiva tn perspektiivse ristmikuni. Kergliiklejatele rajatakse Ehitajate tee alla 38 meetri pikkune tunnel ja Paldiski maantee alla 54 meetri pikkune tunnel. Lisaks tuleb rajatakse haljastust ning erinevaid tehnovõrke ümber tõsta ja rajada,» teatas linnavalitsus teisipäeval.

Kommenteerides Tallinna plaane viia oktoobriks lõpule ka Reidi tee ehitamine, märkis Metsvahi, et siin oleneb palju sellest, kas ehituse käigus tuleb ette ootamatuid takistusi.

«Arvestades seda, et suur osa töödest on tehtav alal, kus liiklust ei toimu saab töid teha suhteliselt kiiresti. Aeganõudvaks kujunevad olemasoleva võrguga ühenduse ja lõikumise kohade ehitamine,» märkis Metsvahi Reidi tee kohta. «Samas võib eeldada, et ehitustööde käigus tuleb ette mitmeid üllatusi. Seetõttu ei julge ma üheksa-kümne kuu kohta mingit hinnangut anda,» lisas õppejõud.

«Kesklinna liikluskoormuse vähendamiseks ja liikluse rahustamiseks kavandatud Reidi tee, mis hakkab kulgema Jõe ja Ahtri tänava ristmikult läbi sadama-ala ja mööda rannaäärt Russalka ristmikuni, rajatakse uuele trassile. Lisaks umbes kahe kilomeetri pikkusele teele tuleb ehitada merre kaldakindlustus ning rajada tehnovõrgud, sealhulgas sademevee kollektor ja pumpla, tänavavalgustus, vee- ja reoveekanalisatsioon, elektri- ja sidetrassid. Neljarealise sõidutee kõrvale mere äärde rajatakse jalgrattatee ja promenaad, haljas- ja puhkealad. Trassile on kavandatud kuus valgusfooridega reguleeritud ristmikku ning lisaks viis ülekäigukohta,» teatas linnavalitsuse pressiteenistus teisipäeval.

Hinnates võimalusi, kas on võimalik rekonstrueerida Gonsiori tänav juba juuni lõpuks, nagu linnavalitsus kavandab, märkis Metsvahi, et ka siin sõltub palju maa all paiknevatest tehnovõrkudest, mille seisukord pole teada.

«Gonsiori tänav rekonstrueeritakse põhiosas kolmerajaliseks, ühistransporti ja kergliiklust eelistavaks. Rekonstrueeritava Maneeži tänava ja Laagna tee vahelise lõigu pikkus on umbes 1400 meetrit. Kolmest sõidurajast kaks on ühistranspordirajad ning keskmine on kavandatud niinimetatud muutsuunarajaks – päeva esimesel poolel kesklinna suunaline ning pealelõunast Lasnamäe suunaline. Lisaks rekonstrueeritakse Türnpu tänav ning uuendatakse ka Ilvese silla ja Türnpu tänava vaheline Laagna tee lõik. Gonsiori tänava rekonstrueerimise tulemusena paranevad ka jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. Tee-ehitusega kaasnevad ka erinevate tehnovõrkude ümbertõstmine ja rajamine,» öeldakse linnavalitsuse pressiteates.

«Ka siin sõltub ehitusperioodi pikkus eelkõige tehnovõrkudest,» kommenteeris Metsvahi seda plaani.

Metsvahi rõhutas, et talle teada oleva info põhjal on raske täpseid hinnanguid ehitusaja kohta anda, sest ilma täpsemat teavet omamata pole tööde mahud hinnatavad. «Põhjuseks on eelkõige need tööd, mis tuleb teha allpool teepinda,» lisas Metsvahi.

Tallinn kavatseb novembris välja kuulutada Reidi tee ehituse ning Gonsiori tänava ja Haabersti ristmiku rekonstrueerimise hanked.

«Rahvusvahelistele riigihangetele parima pakkumise teinud tee-ehitusettevõttega saavad lepingud sõlmitud jaanuari lõpuks,» ütles linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas teisipäeval. «Ehitustöödega loodame alustada hiljemalt märtsis. Töömahud on suured ja ajakava pingeline, kuid usume, et täpse planeerimise korral on võimekail ja suurte kogemustega ehitajail võimalik kõigega tähtaegadeks toime tulla,» lisas Aas.

Reidi tee ehituse ja Haabersti eritasandilise ristmiku valmimise tähtajaks on kavandatud 2017. oktoober, Gonsiori tänava rekonstrueerimistööd, mille maht kahest eelnimetatus tunduvalt väiksem, peavad aga lõpetatud saama juba juunikuu lõpuks.

Järgmised kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.