Sada laenujalgratast ootab homsest Tallinna kesklinnas sõitjaid

«Tegemist on ajaloolise sündmusega, sest aastaid on nii Tallinnas kui teistes Eesti linnades räägitud rattarendi käivitamisest. Tegemist on erakapitalil põhineva teenusega, Tallinna linn ei ole sellesse oma eelarve vahendeid paigutanud,» rääkis abilinnapea Arvo Sarapuu.

Ta lisas, et praegu on linna paigaldatud kümme rattarendi punkti koos saja jalgrattaga. «Kokku kavatseme rajada 35 rendipunkti ehk vahetusjaama, kus on 350 jalgratast. Tallinn peaks olema selline linn, kus kõik, kes tahavad jalgrattaga sõita, peavad seda saama,» lausus abilinnapea.

«Võidakse küsida, et miks avada rattarent just vastu talve? Esiteks tahame õpetada inimesi ka talvel rattaga sõitma, teine asi on enne kevadet asja katsetada ning see kevadise rattahooaja alguseks sisse töötada,» ütles Sarapuu.

«Rattarendi kasutamiseks on kolm võimalust, millest kaks on seotud äpiga, mis tuleb nutiseadmesse tõmmata ning registreeruda kasutajaks. Kolmas võimalus ratta rentimiseks on telefoniteenus, kus rentija peab kontakteeruma rattal oleva kõnekeskusega, mis peale isiku tuvastamist võimaldab ratta rendi,» selgitas Sarapuu.

Tallinna rohelise kaardi omanikul on võimalik peale esmaste seadistuste tegemist järgnevatel kordadel rentida ratast vaid rohelise kaardiga. Selleks peab kaardil olema vähemalt kümme eurot. Mobiiliäppi on võimalik siduda ka krediit- või deebetkaardiga, nii et edaspidi toimub rattarent vastava kaardiga.

Hinnakirja järgi on jalgrattarent esimesed 30 minutit tasuta, 30-60 minutit maksab üks euro, iga järgnev tund samuti üks euro ja 24 tundi kümme eurot.

Jalgratta renditeenuse hanke võitis Läti päritoluga osaühing Project 56, kes esindab Eestis SixtBicycle ja Nextbike kaubamärke. Need kaubamärgid on tuntud paljudes Euroopa riikides ning nende laenuratastega sõidetakse näiteks Riias ja Jurmalas.

Kesklinnas asuvad rataste rendipunktid Teatri väljak 1 ees, Mere puiesteel Kanuti aia juures, Narva maanteel Tallinna Ülikooli ees, Toompargis (Nunne tn. 17), Rannamäe teel Linnahalli trammipeatuse lähistel, Keskturu juures (Lastekodu 14 ees), Odra tänaval Autobussijaama peatuses, Pirita tee promenaadil (Russalka lähedal), Vabaduse väljakul Jaani kiriku kõrval ning Kaarli puiesteel kahe sõidusuuna vahel Kaarli kiriku poolses otsas.