Männikule rajati jalgrattaliikluse õppeplats

Nõmme sotsiaalmaja (Pihlaka 12) hoovile rajatud platsi joonimis- ja värvimistöödeks kulus 2000 eurot.

Nõmme linnaosavanema Tiit Teriku sõnul jooniti plats vastavalt maanteeameti poolt jalgrattaeksamiks kehtestatud nõuetele. «Usun, et selline õppeplats on noortele ratturitele heaks kohaks, kus enne jalgratturieksamit harjutada. Teatavasti peab 10−15-aastasel ratturil olema jalgratturi juhiluba, et iseseisvalt sõiduteel sõita. Kindlasti ei tohiks unustada ka kiivrit, mis kaitseb suuremate vigastuste eest kukkumise või liiklusõnnetuse korral. Eelmisel aastal rajasime sarnase platsi ka Pääsküla noortekeskuse juurde,» lausus Terik.

Põhjaliku info jalgratturikoolituse, jalgratturi juhiloa taotlemise korra ja õppematerjalide kohta leiab Liikluskasvatus.ee veebilehelt.