Aas: Tallinna väljapaistvaim innovatsioon on Peatänav

«Selline peatänav ei ole maailmas midagi uut. Teisedki linnad liiguvad selles suunas, et anda linnakeskus inimestele tagasi. Varem tegutseti selles suunas, et ehitada autodele võimalikult laiu tänavaid. Nüüd on see mõtlemine muutunud. On selgeks saanud, et nagunii kõik autod linna ära ei mahu ja mõistlikum on tegelda sellega, et inimestel oleks hea olla,» rääkis Aas Tallinna innovatsioonikonverentsil.

Ta lisas, et Peatänava projekt, mis näeb ette Pärnu ja Narva maanteel kummaski suunas vaid ühe sõiduraja jätmist mootorsõidukitele, on saanud väga palju positiivset vastukaja. «Aga on ka neid, kes ütlevad, et tegemist on täiesti hullu mõttega. Ma arvan, et Peatänavaga läheb samamoodi kui bussiradadega. Kui me hakkasime bussiradasid tegema, tõusis alguses väga suur kära, aga tänaseks on kõik bussiradadega harjunud ja saavad nende vajalikkusest aru. Ma arvan, et peatänavaga läheb täpselt samamoodi,» lausus abilinnapea.

Ta meenutas, et hiljuti kuulutati välja Peatänava konkursi teine etapp, ehk võistlus teemal, kuidas siduda Peatänav merega. «Ma arvan, et kui nii Peatänav kui selle ühendused merega on saanud teoks ja kui saab rekonstrueeritud Tammsaare park, siis tekib täiesti uus olukord ja linn saab olema palju inimsõbralikum. Loodan, et muutub ka see olukord, et kaugemates linnaosades elavad inimesed praegu väga tihti kesklinna ei sattu, sest nad leiavad et siin pole midagi teha. Loodan, et ka need inimesed hakkavad taas kesklinna tulema, et siin aega veeta,» ütles Aas.