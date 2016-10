Roonemaa: ärge tehke rohkem äppe!

«Kuigi personaalarvutid on sama hästi kui minevik, keskendutakse tänini rohkem arvuti- kui mobiilikasutajatele. Arvutite müük kogu maailmas on languses ja arvutiajastu saab läbi. Me oleme arvutiinimesed, sest me võtame kogu IT-värki läbi arvuti prisma. Kui hakatakse tegema uut kodulehte, siis tehakse see kõigepealt arvutikasutaja jaoks ja alles hiljem hakatakse mõtlema, kuidas jõuda mobiilikasutajani. Kui vaadata paljusid Tallinna linna teenuseid, siis need on samuti tehtud arvutile ja mobiilis on neid väga ebamugav kasutada,» rääkis Roonemaa.

Nutikast linnast rääkides ütles tehnoloogiaajakirjanik, et selle puhul on talle silma jäänud, et inimesed ootavad nutitelefonilt mitte peadpööritavat innovatsiooni, vaid lihtsalt normaalsust. «Paar aastat tagasi oli nutikate ideede konkurss, kuhu inimesed pakkusid ideid asjadest, mida nad tahavad oma telefoni saada. Kui inimene tuleb avalikule konkursile ideega, et tahaks telefonist läbi äpi arsti juurde aega kinni panna, siis see pole innovaatilisus, see on normaalsus. Nii peakski olema. See pole mingi ohoo-idee, mille peale kõigil lähevad silmad särama, et see tuleb kindlasti ära teha,» lausus Roonemaa.

Ka äpid kui sellised on tema sõnul saatanast. «80 protsenti ajast kasutavad inimesed umbes viit äppi. Inimestele ei meeldi äpid. Turundajad näevad kurja vaeva, et sundida inimesi äppe alla tõmbama. Nendest, kes äpi alla tõmbavad, käivitab selle ainult murdosa. Ja nendest, kes selle ühe korra käivitab, valdav enamus seda teist korda enam ei tee. Minu sõnum on: ärge tehke äppi,» hoiatas Roonemaa.

Tema sõnul on esiteks juba äpi tegemine väga kallis. «Äpi valmistegemine on alles algus. Siis peab hakkama äppi üleval hoidma, selle sisu uuendama, seda turundama. Tulevad uued telefonimudelid, uued tarkvarad, millega see äpp ei tööta. Üks jama ajab teist taga. Lõpuks ei taha keegi seda kasutada,» selgitas ta.

Ka turistid kasutavad tema sõnul üle maailma levinud äppe: Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Google Maps ja Uber. «Kruiisiturist ei hakka laevaga siia saabudes tervet hunnikut Tallinna äppe alla tõmbama. Ta kasutab neidsamu äppe, mis toimivad tal kodus. Nutikas linn saaks siin hoolitseda vaid selle eest, et info oleks nendes äppides olemas.

Erasektor, nagu majutusasutused või restoranid saavad loodetavasti ise hakkama,» arvas Roonemaa.

Üks küsimus, mida äpimaailm pole suutnud lahendada, on tema sõnul se, kuidas vastata küsimusele, mis ümbruskonnas toimub. Ka siin pole tema sõnul vaja kohalikku äppi tegema hakata. Esialgu piisaks sellestki, kui kohalik linnaosavalitsus näiteks vastavale Facebooki lehele värsket infot paneks.